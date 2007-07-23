» » Киевлян приглашают понаблюдать за лунным затмением в телескоп
Раздел: Общество  
0

Киевлян приглашают понаблюдать за лунным затмением в телескоп

Киевлян приглашают понаблюдать за лунным затмением в телескопВход на мероприятие свободный.

В пятницу, 27 июля, состоится лунное затмение, которое жители столицы смогут понаблюдать в телескоп, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Если хотите посмотреть на Луну в телескоп (абсолютно бесплатно) - приходите и приводите друзей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе наблюдений также планируется Марс, который сейчас приближается к большому противостоянию с Землей, когда между этими планетами будет наименьшее расстояние за многие годы.

Мероприятие состоится при безоблачной погоде в Парке Славы с 20:30 до 22:30.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Известно, что 27 июля 2018 года, в день великого противостояния Марса, состоится полное лунное затмение, видимое на всей территории Украины и ближнего зарубежья. Это будет самое продолжительное лунное затмение в столетии, Луна погрузится максимально глубоко в земную тень, значительно потеряв яркость и став очень тусклым красноватым диском. Видимая невооруженным глазом фаза начнется в 21:24, в это время земная тень начнет «наползать» на Луну. Полная фаза начнется, в 22:30, достигнув максимума в 23:21.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, телескоп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:08 » Автор: Анна Мартынова
     89
     0

Похожие новости по теме

В киевском парке Шевченко пройдет концерт классической музыки В киевском парке Шевченко пройдет концерт классической музыки

Вход на мероприятие свободный.

В августе украинцев ждут два редких астрономических явления В августе украинцев ждут два редких астрономических явления

Нас ждет лунное затмение.

28 сентября можно будет увидеть затмение 28 сентября можно будет увидеть затмение "суперлуны"

Жители Украины 28 сентября смогут увидеть затмение, которое бывает раз в 30 лет.

Нас ожидает уникальное затмение суперлуны Нас ожидает уникальное затмение суперлуны

Об этом сообщает Национальное управление США.

20 марта украинцы смогут полюбоваться солнечным затмением 20 марта украинцы смогут полюбоваться солнечным затмением

Полное затмение можно будет наблюдать на севере Атлантического океана и в Арктике.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх