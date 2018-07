В Киеве выступит самый известный в мире оркестр

Впервые в Украине состоится самый масштабный музыкальный проект, который покорил миллионы зрителей всего мира. 27 июля в 19.00 на сцене Национальной Оперы Украины выступит Оркестр стран Америки и Европы (Orchestra of the Americas), передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии «Этот проект объединил 110 лучших виртуозов оркестрового мастерства со всего мира! И все они соберутся на одной сцене, чтобы подарить свое искусство украинской публике. Orchestra of the Americas – это симфонический оркестр мирового класса под руководством художественного советника Пласидо Доминго. Играют в нем одаренные молодые музыканты из 26 стран Западного полушария», - говорится в сообщении.Отмечается, что концерты оркестра уже с успехом прошли во Львове и Одессе. В столицу коллектив привезет специальную программу, состоящую из шедевров классической музыки. Кроме этого будут и латиноамериканские композиторы, такие как: Эйтор Вилл Лобос, Самуэл Барбер, Аарон Коплен, Карлос Чавес. Но, конечно, не обойдется и без фортепианного концерта великого композитора Петра Ильича Чайковского.За спиной оркестра более 350 концертов, которые проходили на самых именитых сценах мира: от престижных концертных залов Европы, Северной и Южной Америки - до площадок под открытым небом, что, не часто ассоциируется именно с симфонической музыкой.Как признается дирижер, миссия этого большого коллектива музыкантов состоит в том, чтобы дать возможность молодым музыкальным талантам раскрыться не только в Америке, но и за ее пределами. YOA стала международным брендом, привлекая известных деятелей искусства, таких как Йо Йо Ma, Покито Д`Ривера, Пласидо Доминго, Филипа Гласса.Идея этого масштабного проекта:1) Укрепление межкультурных связей между Киевом и странами Северной и Южной Америки;2) Продвижение важной роли образования и участия молодежи Киева в жизни искусства;3) Обмен музыкальными традициями Северной и Южной Америки с жителями Киева и гостями из других стран;4) Предоставление стипендий для 5 талантливым молодым украинским музыкантам, включая двух киевлян;5) Создание возможностей для украинской молодежи изучать музыку в Америке и Европе посредствам участия в оркестре.