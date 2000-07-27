» » В Киеве хотят ограничить продажу алкоголя в ночное время
Раздел: Общество  
0

В Киеве хотят ограничить продажу алкоголя в ночное время

В Киеве хотят ограничить продажу алкоголя в ночное времяПредлагается запретить торговлю вином, пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли.

Депутаты Киевсовета в четверг, 26 июля, согласовали проект решения, предусматривающий ограничение продажи в Киеве спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, передает пресс-служба горсовета.

Отмечено, что ограничить продажу алкоголя намерены в связи с тем, что в Украине ежегодно из-за алкоголизма и пьянства умирают более 40 тысяч человек.

В частности, предлагается запретить торговлю вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. При этом ограничение не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное.

"... власть всеми силами продолжает бороться с алкоголизмом, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. Этим проектом решения мы хотим ограничить продажу алкоголя в стационарных объектах торговли, МАФах и временных сооружениях с 23:00 до 10:00", - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

Читайте также: В Киеве вводят запрет на ночную продажу алкоголя

Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета. Столичные депутаты убеждены, что принятие данного проекта решения позволит уменьшить объемы употребления алкоголя в Киеве. Это, в свою очередь, призвано снизить уровень преступности и смертности, а также увеличить продолжительность жизни населения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, алкоголь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
     236
     0

Похожие новости по теме

В Киеве хотят запретить продажу алкоголя в МАФах В Киеве хотят запретить продажу алкоголя в МАФах

Проект этого решения будет рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета

Отмена запрета на ночную продажу алкоголя в Киеве: новые подробности Отмена запрета на ночную продажу алкоголя в Киеве: новые подробности

Киевсовет не может отменить свой запрет на ночную продажу алкоголя.

Запрет на ночную продажу алкоголя: что надо знать киевлянам Запрет на ночную продажу алкоголя: что надо знать киевлянам

Ограничения вводятся с 23:00 до 10:00.

В Киеве вводят запрет на ночную продажу алкоголя В Киеве вводят запрет на ночную продажу алкоголя

Запрет начнет действовать с 15 сентября.

В Киеве хотят запретить продажу алкоголя вечером и ночью В Киеве хотят запретить продажу алкоголя вечером и ночью

Покупать пиво или другой алкогольный напиток предлагают в ресторанах или кафе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх