Раздел: Общество
Киевлян предупредили о надвигающейся грозе
Руководство Киева опубликовало рекомендации для жителей города в случае грозы
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что в ночь на 27 июля в Киеве ожидается гроза, которая начнется ночью и закончится ближе к полудню, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В ближайшие 2 часа и 27 июля в столице ожидается гроза, возможны подтопления", – сообщили в КГГА.
Руководство Киева опубликовало рекоммендации для жителей города в случае грозы:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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Напомним, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что в ночь на 27 июля в Киеве ожидается гроза, которая начнется ночью и закончится ближе к полудню, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В ближайшие 2 часа и 27 июля в столице ожидается гроза, возможны подтопления", – сообщили в КГГА.
Руководство Киева опубликовало рекоммендации для жителей города в случае грозы:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Читайте также: Киевлян предупредили о скользких тротуарах
Напомним, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.
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