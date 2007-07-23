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Раздел: Общество  
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Киевлянам подсказали, где можно посмотреть лунное затмение

Киевлянам подсказали, где можно посмотреть лунное затмениеУвидеть его люди смогут только если не испортится погода.

Сегодня, 27 июля, украинцы смогут наблюдать частичное лунное затмение, которое станет самым долгим в этом веке. Это произойдет из-за того, что естественный спутник Земли будет находиться на самой дальней точке орбиты по отношению к нашей планете, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Поэтому на то, чтобы выйти из тени Земли, которая накроет лунный диск, понадобится больше времени. В целом сегодняшнее лунное затмение будет длиться более трех часов.

Мы собрали все, что известно о лунном затмении 27 июля, а также узнала, где на Луну можно будет посмотреть в телескопы в Киеве и Харькове и не испортит ли его погода.

Когда смотреть лунное затмение

Видимое затмение начнется с 22:30, пика достигнет в 23:21, а в 00:13 завершится. После пика и между окончанием лунный диск приобретет коричнево-красный оттенок. Это явление называют "кровавой луной".

National Geographic выпустил ролик, подробно демонстрирующий природу лунного затмения и "кровавой Луны". Затмение происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной. Когда наш спутник проходит через тень, отбрасываемую Землей, на время он скрывается из виду. А в оранжево-красный цвет окрашивается, из-за красного спектра солнечного света, который проходит через прозрачную атмосферу земли и отражается от поверхности Луны.

В этот же вечер можно будет наблюдать и максимально яркий Марс. Двигаясь по своей орбите, он окажется ближе, чем обычно к Земле. Наблюдать невооруженным глазом красную планету можно будет в течение нескольких недель.



Погода в день затмения

В пятницу, 27 июля, синоптики сообщают, что без дождя в Киеве не обойдется, но надежда увидеть лунное затмение - есть. По данным Gismeteo, гроза ожидается днем, а вечером будет без осадков.

Sinoptik сообщает, что с 15:00 до 18:00 возможны осадки, а с 21:00 - они прекратятся, ожидается переменная облачность.

Где смотреть лунное затмение в Киеве

В Киеве наблюдать лунное затмение можно и без специальной техники. Лучше всего для этого выбрать места с хорошим обзором неба, и там где меньше электрического света.

Также 27 июля в Киеве можно сходить на одно из мероприятий, где предлагают посмотреть, как Луна скрывается в тень, с помощью телескопов:

Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, ул. Академика Заболотного, 37

В 21:30 начнется наблюдение за Луной, в 23:00 - за Марсом (при условии безоблачного неба). Кроме того, запланированы лекции украинских планетологов.

Стоимость: 130/70 грн

Парк Славы

Клуба аматоров астрономии Астрополис организовывает просмотр лунного затмения и противостояния Марса в телескопы с 20:30 до 22:30. Мероприятие состоится при условии безоблачной погоды.

Вход свободный

Дворик на ул. Полковника Потехина

В районе метро Выставочный центр, во дворике дома на улице Полковника Потехина, 8, пройдет мероприятие "Лабораторное затмение Луны". Организаторы: СаЛо (Самопальная Лаборатория). Посмотреть на супер Марс и кровавую Луну предлагают в телескопы с 21:00 до 00:00.

Вход свободный

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Посмотреть на лунное затмение в Харькове и задать вопрос астрономам 27 июля предлагает научно-популярный клуб ВУММ (Вільний Университет Майдан Моніторинг).

Адрес: Харьков, ул. Отакара Яроша, 28, с 20:30.

Вход свободный
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 Теги: Киев, лунное затмение

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Сегодня, 09:11 » Автор: Анна Мартынова
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