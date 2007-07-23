Стало известно, во сколько Киеву обойдется ремонт "ливневки" на Левобережной

Ливнестоки будут ремонтировать.



В Киеве на реконструкцию ливнестоков в районе станции метро "Левобережная" и до моста "Метро" потребуется от полутора до двух лет и около 190 млн гривен, передает



Об этом гендиректор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев заявил в ходе пресс-конференции. Дата начала реконструкции неизвестна.



"Реконструкция предусматривает полное обновление системы ливневой канализации. Не только в зоне метро "Левобережная", но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью смена системы канализации, в соответствии со строительными нормами и инженерными разработками", – сказал он.



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В пресс-службе "Киевавтодора" при этом сообщили, что полный комплекс работ по реконструкции системы ливнестоков обойдется в 190 млн гривен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве на реконструкцию ливнестоков в районе станции метро "Левобережная" и до моста "Метро" потребуется от полутора до двух лет и около 190 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Об этом гендиректор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев заявил в ходе пресс-конференции. Дата начала реконструкции неизвестна."Реконструкция предусматривает полное обновление системы ливневой канализации. Не только в зоне метро "Левобережная", но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью смена системы канализации, в соответствии со строительными нормами и инженерными разработками", – сказал он.В пресс-службе "Киевавтодора" при этом сообщили, что полный комплекс работ по реконструкции системы ливнестоков обойдется в 190 млн гривен.



