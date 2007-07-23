Раздел: Общество
Стало известно, во сколько Киеву обойдется ремонт "ливневки" на Левобережной
Ливнестоки будут ремонтировать.
В Киеве на реконструкцию ливнестоков в районе станции метро "Левобережная" и до моста "Метро" потребуется от полутора до двух лет и около 190 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом гендиректор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев заявил в ходе пресс-конференции. Дата начала реконструкции неизвестна.
"Реконструкция предусматривает полное обновление системы ливневой канализации. Не только в зоне метро "Левобережная", но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью смена системы канализации, в соответствии со строительными нормами и инженерными разработками", – сказал он.
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В пресс-службе "Киевавтодора" при этом сообщили, что полный комплекс работ по реконструкции системы ливнестоков обойдется в 190 млн гривен.
В Киеве на реконструкцию ливнестоков в районе станции метро "Левобережная" и до моста "Метро" потребуется от полутора до двух лет и около 190 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом гендиректор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев заявил в ходе пресс-конференции. Дата начала реконструкции неизвестна.
"Реконструкция предусматривает полное обновление системы ливневой канализации. Не только в зоне метро "Левобережная", но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью смена системы канализации, в соответствии со строительными нормами и инженерными разработками", – сказал он.
Читайте также: Синоптики рассказали, сколько осадков на самом деле выпало в Киеве
В пресс-службе "Киевавтодора" при этом сообщили, что полный комплекс работ по реконструкции системы ливнестоков обойдется в 190 млн гривен.
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