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Раздел: Общество  
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Стало известно, во сколько Киеву обойдется ремонт "ливневки" на Левобережной

Стало известно, во сколько Киеву обойдется ремонт "ливневки" на ЛевобережнойЛивнестоки будут ремонтировать.

В Киеве на реконструкцию ливнестоков в районе станции метро "Левобережная" и до моста "Метро" потребуется от полутора до двух лет и около 190 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом гендиректор коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев заявил в ходе пресс-конференции. Дата начала реконструкции неизвестна.

"Реконструкция предусматривает полное обновление системы ливневой канализации. Не только в зоне метро "Левобережная", но и полностью переходов, увеличение пропускной способности. Там полностью смена системы канализации, в соответствии со строительными нормами и инженерными разработками", – сказал он.

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В пресс-службе "Киевавтодора" при этом сообщили, что полный комплекс работ по реконструкции системы ливнестоков обойдется в 190 млн гривен.
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 Теги: Киев, ливневка

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Сегодня, 12:24 » Автор: Анна Мартынова
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