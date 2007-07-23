В полиции подсчитали количество прибывших в Киев автобусов с паломниками

Полиция работает в усиленном режиме.



116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины прибыли в Киев на Крестный ход, который пройдет сегодня в центре столицы, передает



"По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход в настоящее время приехал 4691 человек", - рассказали в пресс-службе.



В полиции добавили, что по состоянию на 10:00 не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокаций, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.



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Пресс-служба столичной полиции сообщила, что правоохранители Киева 27-28 июля будут работать в усиленном режиме.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины прибыли в Киев на Крестный ход, который пройдет сегодня в центре столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход в настоящее время приехал 4691 человек", - рассказали в пресс-службе.В полиции добавили, что по состоянию на 10:00 не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокаций, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.Пресс-служба столичной полиции сообщила, что правоохранители Киева 27-28 июля будут работать в усиленном режиме.



