Раздел: Общество
В полиции подсчитали количество прибывших в Киев автобусов с паломниками
Полиция работает в усиленном режиме.
116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины прибыли в Киев на Крестный ход, который пройдет сегодня в центре столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход в настоящее время приехал 4691 человек", - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что по состоянию на 10:00 не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокаций, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.
Читайте также: Харьков украсили красочным граффити с Усиком
Пресс-служба столичной полиции сообщила, что правоохранители Киева 27-28 июля будут работать в усиленном режиме.
116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины прибыли в Киев на Крестный ход, который пройдет сегодня в центре столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход в настоящее время приехал 4691 человек", - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что по состоянию на 10:00 не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокаций, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.
Читайте также: Харьков украсили красочным граффити с Усиком
Пресс-служба столичной полиции сообщила, что правоохранители Киева 27-28 июля будут работать в усиленном режиме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
788
0
Также советуем посмотреть
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
Оставьте свой комментарий