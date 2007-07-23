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Раздел: Общество  
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В полиции подсчитали количество прибывших в Киев автобусов с паломниками

В полиции подсчитали количество прибывших в Киев автобусов с паломникамиПолиция работает в усиленном режиме.

116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины прибыли в Киев на Крестный ход, который пройдет сегодня в центре столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход в настоящее время приехал 4691 человек", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по состоянию на 10:00 не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокаций, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.

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Пресс-служба столичной полиции сообщила, что правоохранители Киева 27-28 июля будут работать в усиленном режиме.
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 Теги: Киев, паломники

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Сегодня, 15:22 » Автор: Анна Мартынова
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