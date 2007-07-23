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Раздел: Общество  
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В Киеве троллейбус на две ночи изменит маршрут движения

В Киеве троллейбус на две ночи изменит маршрут движения Это связано с регулированием контактной сети.

В Киеве, в ночь на 28 и в ночь на 29 июля вносяться временные изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 91н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 91н вносяться в связи с сезонным регулированием контактной сети на троллейбусной линии на ул. Саксаганского», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на время действия изменений с 1:20 до 4:20 движение ночного троллейбусного маршрута № 91н организовано по трассе: «Ул. Милославская - ст. м. «Лыбидская».
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 Теги: Киев, троллейбус

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Сегодня, 15:51 » Автор: Анна Мартынова
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