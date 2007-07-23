В Киеве троллейбус на две ночи изменит маршрут движения

Это связано с регулированием контактной сети.



В Киеве, в ночь на 28 и в ночь на 29 июля вносяться временные изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 91н, передает



«Изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 91н вносяться в связи с сезонным регулированием контактной сети на троллейбусной линии на ул. Саксаганского», - говорится в сообщении.



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Отмечается, что на время действия изменений с 1:20 до 4:20 движение ночного троллейбусного маршрута № 91н организовано по трассе: «Ул. Милославская - ст. м. «Лыбидская». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве, в ночь на 28 и в ночь на 29 июля вносяться временные изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 91н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии «Изменения в работу ночного троллейбусного маршрута № 91н вносяться в связи с сезонным регулированием контактной сети на троллейбусной линии на ул. Саксаганского», - говорится в сообщении.Отмечается, что на время действия изменений с 1:20 до 4:20 движение ночного троллейбусного маршрута № 91н организовано по трассе: «Ул. Милославская - ст. м. «Лыбидская».



