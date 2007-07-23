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Раздел: Общество  
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В Киеве подсчитали, сколько человек поучаствовало в Крестном шествии

В Киеве подсчитали, сколько человек поучаствовало в Крестном шествииМитрополит Антоний назвал цифры.

В пятницу, 27 июля, не менее 200 тысяч людей приняли участие в молебне и в Крестном ходе по случаю 1030-летия со Дня крещения Руси, который прошел в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua

Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

Крестный ход начался на Владимирской горке, после чего его участники проследовали по улице Грушевского в сторону Киево-Печерской лавры.

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Напомним, что во время Крестного хода верующие несли восемь мировых святынь, привезенных накануне в Киев: мощи святого равноапостольного князя Владимира; мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского; стопа апостола Андрея Первозванного; икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы "Зимненская"; икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского); мощи великомученика Георгия Победоносца; икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.
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 Теги: Киев, крестный ход

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Сегодня, 17:28 » Автор: Анна Мартынова
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