В Киеве подсчитали, сколько человек поучаствовало в Крестном шествии

Митрополит Антоний назвал цифры.



В пятницу, 27 июля, не менее 200 тысяч людей приняли участие в молебне и в Крестном ходе по случаю 1030-летия со Дня крещения Руси, который прошел в центре Киева, передает



Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.



Крестный ход начался на Владимирской горке, после чего его участники проследовали по улице Грушевского в сторону Киево-Печерской лавры.



Читайте также: Чиновники определили, как будет выглядеть в Киеве парк «Почайна»



Напомним, что во время Крестного хода верующие несли восемь мировых святынь, привезенных накануне в Киев: мощи святого равноапостольного князя Владимира; мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского; стопа апостола Андрея Первозванного; икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы "Зимненская"; икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского); мощи великомученика Георгия Победоносца; икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пятницу, 27 июля, не менее 200 тысяч людей приняли участие в молебне и в Крестном ходе по случаю 1030-летия со Дня крещения Руси, который прошел в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.Крестный ход начался на Владимирской горке, после чего его участники проследовали по улице Грушевского в сторону Киево-Печерской лавры.Напомним, что во время Крестного хода верующие несли восемь мировых святынь, привезенных накануне в Киев: мощи святого равноапостольного князя Владимира; мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского; стопа апостола Андрея Первозванного; икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы "Зимненская"; икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского); мощи великомученика Георгия Победоносца; икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.



