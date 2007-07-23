Раздел: Общество
В Киеве подсчитали, сколько человек поучаствовало в Крестном шествии
Митрополит Антоний назвал цифры.
В пятницу, 27 июля, не менее 200 тысяч людей приняли участие в молебне и в Крестном ходе по случаю 1030-летия со Дня крещения Руси, который прошел в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.
Крестный ход начался на Владимирской горке, после чего его участники проследовали по улице Грушевского в сторону Киево-Печерской лавры.
Читайте также: Чиновники определили, как будет выглядеть в Киеве парк «Почайна»
Напомним, что во время Крестного хода верующие несли восемь мировых святынь, привезенных накануне в Киев: мощи святого равноапостольного князя Владимира; мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского; стопа апостола Андрея Первозванного; икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы "Зимненская"; икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского); мощи великомученика Георгия Победоносца; икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.
В пятницу, 27 июля, не менее 200 тысяч людей приняли участие в молебне и в Крестном ходе по случаю 1030-летия со Дня крещения Руси, который прошел в центре Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
Об этом сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.
Крестный ход начался на Владимирской горке, после чего его участники проследовали по улице Грушевского в сторону Киево-Печерской лавры.
Читайте также: Чиновники определили, как будет выглядеть в Киеве парк «Почайна»
Напомним, что во время Крестного хода верующие несли восемь мировых святынь, привезенных накануне в Киев: мощи святого равноапостольного князя Владимира; мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского; стопа апостола Андрея Первозванного; икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и Креста, на котором он был распят; икона Богородицы "Зимненская"; икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского); мощи великомученика Георгия Победоносца; икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
121
0
Также советуем посмотреть
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
Оставьте свой комментарий