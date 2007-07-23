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Раздел: Общество  
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Украинский консул планирует посетить Сущенко: названа дата

Украинский консул планирует посетить Сущенко: названа датаВстреча состоится 30 июля

В понедельник, 30 июля, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко. Об этом корреспонденту сообщил адвокат Марк Фейгин, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"30 июля в понедельник к нему идет консул Брескаленко", - сообщил М.Фейгин.

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Как сообщалось, украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко в конце этого месяца .


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 Теги: консул, Сущенко

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Сегодня, 19:10 » Автор: Татьяна Ларина
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