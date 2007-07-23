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Раздел: Общество  
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В Нацполиции сообщили число неисправных автобусов на дорогах

В Нацполиции сообщили число неисправных автобусов на дорогахПравоохранители обнаружили десять водителей, которые сели за руль автобуса с пассажирами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Национальная полиция во время проверок водителей-перевозчиков за пять дней обнаружила 382 технически неисправных автобуса. Всего зафиксировано более две тысячи нарушений, допущенных перевозчиками, сообщает в пятницу, 27 июля, пресс-служба Нацполиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам руководителя патрульной полиции Александра Фацевича, правоохранители обнаружили десять водителей, которые сели за руль автобуса с пассажирами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

"Выявлено 382 технически неисправных транспортных средства. Из них 79 переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов. В целом выявлено более две тысячи нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками", - доложил Фацевич.

Также полицейские обнаружили 463 факта перевозки пассажиров сверх установленного количества, 113 - управление без необходимых документов, 139 транспортных средств не прошли обязательный технический контроль.

Всего в ходе проверки было составлено 2,1 тысячу соответствующих административных материалов. Среди них - 44 протокола по статье о нарушении порядка осуществления хозяйственной деятельности.

Напомним, в связи с частыми ДТП полиция на 10% увеличила количество патрулей. Целью таких мероприятий является снижение аварийности на дорогах.

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Ранее в МВД сообщили, что усиление мер безопасности на дорогах продлится до окончания туристического сезона.

В Нацполиции сообщили число неисправных автобусов на дорогах
В Нацполиции сообщили число неисправных автобусов на дорогах
В Нацполиции сообщили число неисправных автобусов на дорогах
В Нацполиции сообщили число неисправных автобусов на дорогах
В Нацполиции сообщили число неисправных автобусов на дорогах
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 Теги: Нацполиция, автобусы

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Сегодня, 20:46 » Автор: Татьяна Ларина
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