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В Киеве появились граффити знаменитого художника

В Киеве появились граффити знаменитого художникаВ столице обнаружили несколько рисунков, похожих на работы загадочного Бэнкси

В Киеве заметили несколько граффити, которые очень напоминают работы знаменитого уличного художника Бэнкси, чье имя остается загадкой. Об одном из рисунков написал блогер Александр Барабошко на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Massive Attack и Robert Del Naja в Киеве… Хм?" - отметил он.

Граффити было обнаружено на улице Жилянской.

На рисунке изображен неизвестный с логотипом Facebook.

Еще два граффити зафиксировали на столичной электрозаправке на ул. Набережно-Крещатицкой. Причем они подписаны именем Бэнкси.

Стоит отметить, что все работы были замечены после концерта популярной британской группы Massive Attack, фронтмен которой - Роберт Дель Ная - по неподтвержденным слухам и является Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появляются в тех местах, где проходят концерты коллектива.

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На белой стене рядом с заправкой изображен двуглавый стервятник, у которого вместо голов заправочные пистолеты. А на территории заправки нарисовали мышь, которая считается уже традиционным героем работ Бэнкси.

В Киеве появились граффити знаменитого художника
В Киеве появились граффити знаменитого художника
В Киеве появились граффити знаменитого художника
В Киеве появились граффити знаменитого художника
В Киеве появились граффити знаменитого художника
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 Теги: Киев, граффити

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Вчера, 23:28 » Автор: Татьяна Ларина
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