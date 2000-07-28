Раздел: Общество
В Киеве появились граффити знаменитого художника
В столице обнаружили несколько рисунков, похожих на работы загадочного Бэнкси
В Киеве заметили несколько граффити, которые очень напоминают работы знаменитого уличного художника Бэнкси, чье имя остается загадкой. Об одном из рисунков написал блогер Александр Барабошко на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Massive Attack и Robert Del Naja в Киеве… Хм?" - отметил он.
Граффити было обнаружено на улице Жилянской.
На рисунке изображен неизвестный с логотипом Facebook.
Еще два граффити зафиксировали на столичной электрозаправке на ул. Набережно-Крещатицкой. Причем они подписаны именем Бэнкси.
Стоит отметить, что все работы были замечены после концерта популярной британской группы Massive Attack, фронтмен которой - Роберт Дель Ная - по неподтвержденным слухам и является Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появляются в тех местах, где проходят концерты коллектива.
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На белой стене рядом с заправкой изображен двуглавый стервятник, у которого вместо голов заправочные пистолеты. А на территории заправки нарисовали мышь, которая считается уже традиционным героем работ Бэнкси.
В Киеве заметили несколько граффити, которые очень напоминают работы знаменитого уличного художника Бэнкси, чье имя остается загадкой. Об одном из рисунков написал блогер Александр Барабошко на своей странице в соцсети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Massive Attack и Robert Del Naja в Киеве… Хм?" - отметил он.
Граффити было обнаружено на улице Жилянской.
На рисунке изображен неизвестный с логотипом Facebook.
Еще два граффити зафиксировали на столичной электрозаправке на ул. Набережно-Крещатицкой. Причем они подписаны именем Бэнкси.
Стоит отметить, что все работы были замечены после концерта популярной британской группы Massive Attack, фронтмен которой - Роберт Дель Ная - по неподтвержденным слухам и является Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появляются в тех местах, где проходят концерты коллектива.
Читайте также: В Киеве изуродовали граффити с Тарасом Шевченко
На белой стене рядом с заправкой изображен двуглавый стервятник, у которого вместо голов заправочные пистолеты. А на территории заправки нарисовали мышь, которая считается уже традиционным героем работ Бэнкси.
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