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Украинцы отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси

Украинцы отмечают 1030-летие крещения Киевской РусиВ УПЦ КП приглашают всех помолиться за Украину и справедливый мир, за единую Поместную украинскую православную церковь.

В субботу, 28 июля, состоятся торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Начнутся торжества государственным мероприятием на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому, где планируется выступление президента Петра Порошенко.

Также утром во Владимирском соборе Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужит праздничную литургию.

Ориентировочно с 11:30 начнется крестный ход Молитва за Украину, который завершится молебном на Владимирской горке и молитвой за Украину.

В УПЦ КП приглашают всех помолиться за Украину, за победу и справедливый мир, за единую Поместную украинскую православную церковь.

В центре Киева усилены меры безопасности. Перекрыто движение транспорта по маршруту проведения крестного хода.

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Сейчас в центре города ситуация спокойная. На Крещатике стоят несколько пассажирских автобусов, которые привезли прихожан из регионов в столицу. Люди одеты празднично, некоторые в вышиванках.
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 Теги: Украина, Киевская Русь, крещение

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Сегодня, 13:33 » Автор: Алена Шимко
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