Украинцы отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси

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В честь Дня Крещения Руси-Украины в Киеве пройдет ряд мероприятий с участием президента страны и представителей мировой общественности.

Празднования 1025-летия Крещения Руси стартуют в Москве, а затем продолжатся в Киеве и завершатся в Минске. Как заявил глава Российской православной церкви патриарх Кирилл, запланировано торжественное богослужение на 24 июля в столице России в храме Христа Спасителя. Празднования продолжаться в Киеве, где состоится