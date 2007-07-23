Раздел: Общество
В центре Киева верующие УПЦ КП проводят Крестный ход
В шествии принимают участие патриарх Филарет, президент Украины Петр Порошенко и члены правительства.
В центре Киева начался крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины. Об этом в субботу, 28 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
После молебна во Владимирском соборе верующие организованной колонной двинулись по улице Владимирской через Софийскую площадь к Владимирской горке.
Во главе колонны шествуют священнослужители с хоругвями и иконами. В первой части колонны идет духовенство, вторая часть колонны – заранее сформирована из верующих на улице Владимирской со стороны парка имени Тараса Шевченко. В процессе шествия две колонны соединятся в одну.
Прихожане, желающие идти в первой колонне вместе с духовенством, должны были пройти через рамки металлоискателей на бульвару Шевченко. По всему маршруту крестного хода установлены металлические ограждения.
В шествии принимают участие глава УПЦ (КП) Филарет, президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр оборони Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.
Читайте также: УПЦ начала трехнедельный Крестный ход
Безопасность движения крестного хода обеспечивают правоохранители. В центре Киева обстановка спокойная.
В центре Киева начался крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины. Об этом в субботу, 28 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
После молебна во Владимирском соборе верующие организованной колонной двинулись по улице Владимирской через Софийскую площадь к Владимирской горке.
Во главе колонны шествуют священнослужители с хоругвями и иконами. В первой части колонны идет духовенство, вторая часть колонны – заранее сформирована из верующих на улице Владимирской со стороны парка имени Тараса Шевченко. В процессе шествия две колонны соединятся в одну.
Прихожане, желающие идти в первой колонне вместе с духовенством, должны были пройти через рамки металлоискателей на бульвару Шевченко. По всему маршруту крестного хода установлены металлические ограждения.
В шествии принимают участие глава УПЦ (КП) Филарет, президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр оборони Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.
Читайте также: УПЦ начала трехнедельный Крестный ход
Безопасность движения крестного хода обеспечивают правоохранители. В центре Киева обстановка спокойная.
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