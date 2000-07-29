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Раздел: Общество  
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В Сети показали новые печальные фото пляжей в Крыму

В Сети показали новые печальные фото пляжей в КрымуВ поселке перекрывают доступ на пустые пляжи и в парки.

В оккупированном Российской Федерацией Крыму, несмотря на разгар сезона и жаркую погоду, не наблюдается наплыва туристов.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

‏"Щелкино, Мысовое. Вы теперь точно знаете, где его искать... Райский рай..." - говорится в подписи к фото.

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Отмечается, что в Партените дела обстоят не лучше. При этом в поселке перекрывают доступ на пустые пляжи и в парки, мотивируя это "террористической безопасностью", чем возмущены местные жители.

В Сети показали новые печальные фото пляжей в Крыму
В Сети показали новые печальные фото пляжей в Крыму
В Сети показали новые печальные фото пляжей в Крыму
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 Теги: Крым, сеть, пляж

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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