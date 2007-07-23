Раздел: Общество
Возвращение радаров на дороги: чего ожидать украинцам
В полиции надеются с помощью фиксации искоренить лихачество на дорогах.
На дороги Украины может вернуться подзабытый контроль скоростного режима. Причем ручной, а не автоматический без остановки транспорта-нарушителя, который обещают ввести уже третий год.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Патрульной полиции и Нацгвардии выдадут аппаратуру для фиксации нарушений, а Кабмин сегодня должен изменить нормативную базу. Эксперты в области ПДД говорят, что ручной контроль скорости станет легитимным после доработки закона "О метрологии", а вот чтобы узаконить "письма счастья" со штрафами в автоматическом режиме, нужна аппаратура, идентифицирующая того, кто фактически управляет автомобилем либо другим транспортом, а не его владельца по госномеру. Пока в Украине ее нет.
Что изменится
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "скоростной контроль будет возвращен на дороги с 27 июля". Но в пресс-службе Кабмина нам уточнили, что имеется в виду начало практической реализации процесса контроля, после того как правительство внесет изменения в нормативную базу. Например, сейчас полицейские вообще не имеют права пользоваться приборами ручной фиксации скорости ("Трукам", "Визир" — с фотофиксацией и так называемые фены, показывающие только скорость), так как это может привести к коррупции. Теперь им это право хотят вернуть, а также привести правила сертификации самих приборов к евронормам, исключив возможность патрульных менять или удалять показания. Работать полицейские будет с приборами на штативах, как и раньше, хотя, по словам Омеляна, еще около 300 "Трукамов" установят в патрульных машинах без опознавательных знаков и станут ловить лихачей в потоке транспорта. Финансирование (один прибор стоит около $12,5 тыс.) уже предусмотрено. В пресс-службе патрульной полиции нам ответили, что они пока никаких приборов не получили, кроме того, патрульных должны сперва обучить, как с ними обращаться.
Мнение экспертов
Специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности на дорогах Владимир Караваев говорит, что сейчас на складах МВД есть около 170 "Трукамов", но ни один из них не предназначен для работы в режиме патрулирования (в движении), и соответствующего закона для этого нет. А для работы со штатива "Трукамы" должны быть пересертифицированы (с 2015 г., когда была ликвидирована ГАИ, они не использовались), снабжены документами, подтверждающими их пригодность, и опломбированы для невозможности корректировать показания прибора со стороны патрульных. То есть чтобы нарушитель не смог за взятку уклониться от уплаты штрафа. На это уйдет, по оценке Караваева, не менее недели, тогда использование "Трукамов" станет легитимным.
Автоюрист Вадим Володарский уточнил: из-за невозможности полностью устранить человеческий фактор применение "Визиров" и "фенов" незаконно и вряд ли они вернутся в руки полицейских. Кроме того, Володарский уверен: даже если "Трукам" покажет превышение скорости — выписывать штраф на месте, как сейчас предусматривают инструкции патрульной полиции, незаконно.
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"Патрульный должен составить протокол, который можно обжаловать в суде. По решению Конституционного суда, статью 276 КоАП в части "рассмотрения дела по месту правонарушения" нужно трактовать так: "по месту" — значит, в рамках соответствующей административно-территориальной единицы. Но не прямо на дороге", — разъяснил Володарский.
На дороги Украины может вернуться подзабытый контроль скоростного режима. Причем ручной, а не автоматический без остановки транспорта-нарушителя, который обещают ввести уже третий год.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Патрульной полиции и Нацгвардии выдадут аппаратуру для фиксации нарушений, а Кабмин сегодня должен изменить нормативную базу. Эксперты в области ПДД говорят, что ручной контроль скорости станет легитимным после доработки закона "О метрологии", а вот чтобы узаконить "письма счастья" со штрафами в автоматическом режиме, нужна аппаратура, идентифицирующая того, кто фактически управляет автомобилем либо другим транспортом, а не его владельца по госномеру. Пока в Украине ее нет.
Что изменится
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "скоростной контроль будет возвращен на дороги с 27 июля". Но в пресс-службе Кабмина нам уточнили, что имеется в виду начало практической реализации процесса контроля, после того как правительство внесет изменения в нормативную базу. Например, сейчас полицейские вообще не имеют права пользоваться приборами ручной фиксации скорости ("Трукам", "Визир" — с фотофиксацией и так называемые фены, показывающие только скорость), так как это может привести к коррупции. Теперь им это право хотят вернуть, а также привести правила сертификации самих приборов к евронормам, исключив возможность патрульных менять или удалять показания. Работать полицейские будет с приборами на штативах, как и раньше, хотя, по словам Омеляна, еще около 300 "Трукамов" установят в патрульных машинах без опознавательных знаков и станут ловить лихачей в потоке транспорта. Финансирование (один прибор стоит около $12,5 тыс.) уже предусмотрено. В пресс-службе патрульной полиции нам ответили, что они пока никаких приборов не получили, кроме того, патрульных должны сперва обучить, как с ними обращаться.
Мнение экспертов
Специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности на дорогах Владимир Караваев говорит, что сейчас на складах МВД есть около 170 "Трукамов", но ни один из них не предназначен для работы в режиме патрулирования (в движении), и соответствующего закона для этого нет. А для работы со штатива "Трукамы" должны быть пересертифицированы (с 2015 г., когда была ликвидирована ГАИ, они не использовались), снабжены документами, подтверждающими их пригодность, и опломбированы для невозможности корректировать показания прибора со стороны патрульных. То есть чтобы нарушитель не смог за взятку уклониться от уплаты штрафа. На это уйдет, по оценке Караваева, не менее недели, тогда использование "Трукамов" станет легитимным.
Автоюрист Вадим Володарский уточнил: из-за невозможности полностью устранить человеческий фактор применение "Визиров" и "фенов" незаконно и вряд ли они вернутся в руки полицейских. Кроме того, Володарский уверен: даже если "Трукам" покажет превышение скорости — выписывать штраф на месте, как сейчас предусматривают инструкции патрульной полиции, незаконно.
Читайте также: Украинцам рассказали, стоит ли брать с собой зонтики
"Патрульный должен составить протокол, который можно обжаловать в суде. По решению Конституционного суда, статью 276 КоАП в части "рассмотрения дела по месту правонарушения" нужно трактовать так: "по месту" — значит, в рамках соответствующей административно-территориальной единицы. Но не прямо на дороге", — разъяснил Володарский.
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