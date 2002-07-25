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Раздел: Общество  
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В Сети опубликованы свежие фото оккупированного Углегорска

В Сети опубликованы свежие фото оккупированного УглегорскаФото были сделаны из автомобиля.

Украинский город Углегорск, который находится под временной оккупацией боевиков, стал практически безлюдным.

Об этом сообщил блогер Vel East на своей странице в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Углегорск. Суббота, день. Очень пугает полнейшая пустота улиц", - сказал он.

Следует уточнить, что фото были сделаны из автомобиля. На опубликованных кадрах можно заметить практически безлюдные улицы города. Лишь на одном снимке виден автомобиль.

Не обошли стороной красноречивые фото и пользователи сети, сравнив город с другой "вымершей" территорией.

"Чем-то напоминает Чернобыль", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Трасса тоже не радует. Отсутствие людей и асфальта. ДыРа", - подчеркнул юзер Владимир Боров.

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"Все поехали к хунте за пенсией", - уточнил пользователь Анте Готовина.

В Сети опубликованы свежие фото оккупированного Углегорска
В Сети опубликованы свежие фото оккупированного Углегорска
В Сети опубликованы свежие фото оккупированного Углегорска
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 Теги: Донбасс, Углегорск

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Сегодня, 13:41 » Автор: Ирина Шевченко
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