Раздел: Общество
В Сети опубликованы свежие фото оккупированного Углегорска
Фото были сделаны из автомобиля.
Украинский город Углегорск, который находится под временной оккупацией боевиков, стал практически безлюдным.
Об этом сообщил блогер Vel East на своей странице в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Углегорск. Суббота, день. Очень пугает полнейшая пустота улиц", - сказал он.
Следует уточнить, что фото были сделаны из автомобиля. На опубликованных кадрах можно заметить практически безлюдные улицы города. Лишь на одном снимке виден автомобиль.
Не обошли стороной красноречивые фото и пользователи сети, сравнив город с другой "вымершей" территорией.
"Чем-то напоминает Чернобыль", - сказал пользователь Андрей Сухраков.
"Трасса тоже не радует. Отсутствие людей и асфальта. ДыРа", - подчеркнул юзер Владимир Боров.
Читайте также: СМИ показали уникальные снимки Януковича с рекламных фотосетов
"Все поехали к хунте за пенсией", - уточнил пользователь Анте Готовина.
Украинский город Углегорск, который находится под временной оккупацией боевиков, стал практически безлюдным.
Об этом сообщил блогер Vel East на своей странице в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Углегорск. Суббота, день. Очень пугает полнейшая пустота улиц", - сказал он.
Следует уточнить, что фото были сделаны из автомобиля. На опубликованных кадрах можно заметить практически безлюдные улицы города. Лишь на одном снимке виден автомобиль.
Не обошли стороной красноречивые фото и пользователи сети, сравнив город с другой "вымершей" территорией.
"Чем-то напоминает Чернобыль", - сказал пользователь Андрей Сухраков.
"Трасса тоже не радует. Отсутствие людей и асфальта. ДыРа", - подчеркнул юзер Владимир Боров.
Читайте также: СМИ показали уникальные снимки Януковича с рекламных фотосетов
"Все поехали к хунте за пенсией", - уточнил пользователь Анте Готовина.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
36
0
Также советуем посмотреть
- Хит дня: девушка сплясала на крыше автомобиля
- "Усы Пескова проявились": в Сети стебутся над женой пресс-секретаря Путина
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Украинские бойцы понесли потери на Донбассе
- Подменил Трампа: курьез с фото Путина в США "взорвал" Сеть
- В США необычный кандидат занял пост мэра
- Утренний позитив: свежая подборка забавных анекдотов
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
Оставьте свой комментарий