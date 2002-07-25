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Раздел: Общество  
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В Киеве прошел необычный флешмоб

В Киеве прошел необычный флешмобВ столице создали огромный «живой» крест.

В субботу, 28 июля, в рамках празднования 1030-й годовщины со дня Крещения Киевской Руси на Майдане Независимости в Киеве прошел необычный флешмоб. Множество людей зажгли фонарики на телефонах.

Таким образом они поздравили украинцев с этой знаменательной датой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народна правда.

Когда стемнело, люди выстроились в виде креста и подняли вверх руки со смартфонами с зажженными вспышками и экранами, на Майдане возник большой светящийся символ христианства.

Участники акции пели хором песню «Свет во тьме светит» и радостно размахивали своими светящимися смартфонами.

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Подобные акции прошли также и в других городах Украины.

В Киеве прошел необычный флешмоб
В Киеве прошел необычный флешмоб
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 Теги: флешмоб, Киев

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Сегодня, 16:24 » Автор: Ирина Шевченко
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