В Крыму ведется политика замещения местного населения жителями из регионов России

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Исмагилов заявил, что такие собрания, где читается Коран и молитвы за умершего, не запрещали даже во времена Советского Союза.