Раздел: Общество
В Крыму ведется политика замещения местного населения жителями из регионов России
Для крымчан действует программа по переселению их на Дальний Восток.
Российская власть в оккупированном Крыму методично ведет политику замещения местного населения жителями из российских регионов. При этом на сегодня на полуострове "нет никакой работы, кроме милитаристского сектора".
Об этом рассказала известная журналистка и блогер Лариса Волошина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Обозреватель".
"Денег местным жителям критически не хватает. Более того, их увольняют с работы, чтобы заменить их на приезжих из материковой России. Это повальная ситуация. Закрываются рынки, людям без каких-либо причин запрещают торговать. То, чем жили крымчане, к чему они привыкли, сейчас убирается бешеными темпами", – рассказала Волошина.
Поэтому Россия сейчас или должна начать удерживать крымское население, а его там вместе с приезжими около 3 миллионов, или начать постепенно вытеснять людей с украинским паспортом. Они это и делают,– отметила журналистка.
Она также рассказала, что российская оккупационная власть проводит программу замещения "Достойная старость". Заключается эта программа в том, что "военным пенсионерам по всей России дают кредиты, почти дарят деньги, чтобы они покупали у украинских граждан имущество в Крыму и переезжали жить в Крым".
При этом Волошина отметила, что для крымчан, наоборот, действует программа по переселению их на Дальний Восток.
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Всячески способствуют, чтобы крымские дети ехали учиться в российские вузы и не возвращались. Но, как рассказывают преподаватели крымских вузов, со всей России поступают к ним на бюджет. Это люди из Удмуртии, там нет крымских детей,– рассказала журналистка.
Российская власть в оккупированном Крыму методично ведет политику замещения местного населения жителями из российских регионов. При этом на сегодня на полуострове "нет никакой работы, кроме милитаристского сектора".
Об этом рассказала известная журналистка и блогер Лариса Волошина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Обозреватель".
"Денег местным жителям критически не хватает. Более того, их увольняют с работы, чтобы заменить их на приезжих из материковой России. Это повальная ситуация. Закрываются рынки, людям без каких-либо причин запрещают торговать. То, чем жили крымчане, к чему они привыкли, сейчас убирается бешеными темпами", – рассказала Волошина.
Поэтому Россия сейчас или должна начать удерживать крымское население, а его там вместе с приезжими около 3 миллионов, или начать постепенно вытеснять людей с украинским паспортом. Они это и делают,– отметила журналистка.
Она также рассказала, что российская оккупационная власть проводит программу замещения "Достойная старость". Заключается эта программа в том, что "военным пенсионерам по всей России дают кредиты, почти дарят деньги, чтобы они покупали у украинских граждан имущество в Крыму и переезжали жить в Крым".
При этом Волошина отметила, что для крымчан, наоборот, действует программа по переселению их на Дальний Восток.
Читайте также: У Лукашенко объяснили, как решат проблему с украинскими ID-паспортами
Всячески способствуют, чтобы крымские дети ехали учиться в российские вузы и не возвращались. Но, как рассказывают преподаватели крымских вузов, со всей России поступают к ним на бюджет. Это люди из Удмуртии, там нет крымских детей,– рассказала журналистка.
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