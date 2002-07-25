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Раздел: Общество  
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Украинские военные покорили Монблан

Украинские военные покорили МонбланУкраинцы покорили самую высокую гору Европы.

Военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады покорили гору Монблан.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

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"27.06.2018 года наши военнослужащие совершили восхождение на вершину Монблана - самой высокой точки Альп и Европы. И несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствиям", - говорится в сообщении.
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 Теги: Монблан, военные

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Сегодня, 13:02 » Автор: Ирина Шевченко
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