Раздел: Общество
Украинские военные покорили Монблан
Украинцы покорили самую высокую гору Европы.
Военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады покорили гору Монблан.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
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"27.06.2018 года наши военнослужащие совершили восхождение на вершину Монблана - самой высокой точки Альп и Европы. И несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствиям", - говорится в сообщении.
Военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады покорили гору Монблан.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Читайте также: В Киеве открылась необычная фотовыставка
"27.06.2018 года наши военнослужащие совершили восхождение на вершину Монблана - самой высокой точки Альп и Европы. И несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствиям", - говорится в сообщении.
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