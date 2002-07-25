Раздел: Общество
Киевлян предупредили о грозовых дождях
Синоптик рассказала, когда в Киеве спадет жара и станет легче дышать.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует завтра, 31 июля дожди на Западе и Севере страны, а также в столице Украины.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
"Скоро Илья (Ильин день - Прим. Ред.), поэтому нужно за эти два дня накупаться. Что завтра? Во вторник дожди все еще на Западе. Карпаты и вокруг - держитесь! Также завтра дожди пройдут на севере Украины. Остальные территории - без существенных осадков", - пишет она.
Читайте также: Украинские военные покорили Монблан
Она сообщает, что жара удержится на Юге и Востоке, +28+33 градуса. В целом по стране ожидается +25+30 градусов: "Киевляне! Если вы соскучились по дождю, то 31 июля в столице как раз снова подождит и погремит. Днем предполагается около +28+30 градусов. Дышать будет тяжеловато", - прогнозирует Диденко. Но во второй половине недели температура несколько спадет.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует завтра, 31 июля дожди на Западе и Севере страны, а также в столице Украины.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
"Скоро Илья (Ильин день - Прим. Ред.), поэтому нужно за эти два дня накупаться. Что завтра? Во вторник дожди все еще на Западе. Карпаты и вокруг - держитесь! Также завтра дожди пройдут на севере Украины. Остальные территории - без существенных осадков", - пишет она.
Читайте также: Украинские военные покорили Монблан
Она сообщает, что жара удержится на Юге и Востоке, +28+33 градуса. В целом по стране ожидается +25+30 градусов: "Киевляне! Если вы соскучились по дождю, то 31 июля в столице как раз снова подождит и погремит. Днем предполагается около +28+30 градусов. Дышать будет тяжеловато", - прогнозирует Диденко. Но во второй половине недели температура несколько спадет.
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