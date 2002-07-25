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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько авто разбили киевские патрульные за полтора года

Стало известно, сколько авто разбили киевские патрульные за полтора годаВ полиции Киева признались, что разбили более половины патрульных автомобилей.

За 1,5 года в аварии попали 150 служебных авто Управления патрульной полиции в Киеве: это более половины транспортных средств, которыми располагают сегодня столичные патрульные.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

В ответе на официальный запрос журналистов в патрульной полиции сообщили, что с 1 января 2017 года по 23 июля 2018 года в ДТП попали 153 служебных автомобиля.

- В Управлении патрульной полиции Киева находится 292 единицы транспортных средств, - добавили силовики.

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Правоохранители отметили, что Департаментом патрульной полиции на ремонт автомобилей было потрачено более 75 тыс. грн. О том, сколько средств на ремонт потратили страховые компании, в полиции не сообщили.
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 Теги: патрульные, Киев

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Сегодня, 16:06 » Автор: Ирина Шевченко
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