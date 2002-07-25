Стало известно, сколько авто разбили киевские патрульные за полтора года

В полиции Киева признались, что разбили более половины патрульных автомобилей.



За 1,5 года в аварии попали 150 служебных авто Управления патрульной полиции в Киеве: это более половины транспортных средств, которыми располагают сегодня столичные патрульные.



Об этом пишет



В ответе на официальный запрос журналистов в патрульной полиции сообщили, что с 1 января 2017 года по 23 июля 2018 года в ДТП попали 153 служебных автомобиля.



- В Управлении патрульной полиции Киева находится 292 единицы транспортных средств, - добавили силовики.



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Правоохранители отметили, что Департаментом патрульной полиции на ремонт автомобилей было потрачено более 75 тыс. грн. О том, сколько средств на ремонт потратили страховые компании, в полиции не сообщили. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter За 1,5 года в аварии попали 150 служебных авто Управления патрульной полиции в Киеве: это более половины транспортных средств, которыми располагают сегодня столичные патрульные.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал В ответе на официальный запрос журналистов в патрульной полиции сообщили, что с 1 января 2017 года по 23 июля 2018 года в ДТП попали 153 служебных автомобиля.- В Управлении патрульной полиции Киева находится 292 единицы транспортных средств, - добавили силовики.Правоохранители отметили, что Департаментом патрульной полиции на ремонт автомобилей было потрачено более 75 тыс. грн. О том, сколько средств на ремонт потратили страховые компании, в полиции не сообщили.



