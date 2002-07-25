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Раздел: Общество  
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Луценко рассказал, на что потратили "деньги Януковича"

Луценко рассказал, на что потратили "деньги Януковича"Конфискованные деньги Януковича работают на ВСУ, - заявил глава ГПУ.

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что конфискованные средства беглого президента Виктора Януковича работают на украинскую армию.

Об этом он написал в своем Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Луценко подчеркнул, что Янукович прячется от суда, а его защитники надумывают причины для оттягивания дебатов.

"Пока Янукович, как трус, скрывается от суда страны, в которой работал президентом, а его защита придумывает новые и новые причины, чтобы не начинать назначенные судом дебаты, конфискованные деньги Януковича работают на украинскую армию", - подчеркнул глава ГПУ.

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К своему посту генпрокурор подкрепил видео приемо-сдаточных испытаний очередной партии современных противотанковых комплексов "Корсар".
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 Теги: деньги Януковича, Луценко

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Сегодня, 17:34 » Автор: Ирина Шевченко
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