Раздел: Общество
Луценко рассказал, на что потратили "деньги Януковича"
Конфискованные деньги Януковича работают на ВСУ, - заявил глава ГПУ.
Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что конфискованные средства беглого президента Виктора Януковича работают на украинскую армию.
Об этом он написал в своем Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Луценко подчеркнул, что Янукович прячется от суда, а его защитники надумывают причины для оттягивания дебатов.
"Пока Янукович, как трус, скрывается от суда страны, в которой работал президентом, а его защита придумывает новые и новые причины, чтобы не начинать назначенные судом дебаты, конфискованные деньги Януковича работают на украинскую армию", - подчеркнул глава ГПУ.
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К своему посту генпрокурор подкрепил видео приемо-сдаточных испытаний очередной партии современных противотанковых комплексов "Корсар".
Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что конфискованные средства беглого президента Виктора Януковича работают на украинскую армию.
Об этом он написал в своем Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Луценко подчеркнул, что Янукович прячется от суда, а его защитники надумывают причины для оттягивания дебатов.
"Пока Янукович, как трус, скрывается от суда страны, в которой работал президентом, а его защита придумывает новые и новые причины, чтобы не начинать назначенные судом дебаты, конфискованные деньги Януковича работают на украинскую армию", - подчеркнул глава ГПУ.
Читайте также: Вокруг "Укрзализныци" разгорелся резонансный скандал
К своему посту генпрокурор подкрепил видео приемо-сдаточных испытаний очередной партии современных противотанковых комплексов "Корсар".
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