Министр обороны просит Гройсмана повысить зарплаты военным

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Палатный просит Гройсмана разобраться с невыплатой зарплаты врачам в Смеле Народный депутат от «УДАРа» Артур Палатный направил безотлагательное обращение к Премьер-министру Владимиру Гройсману относительно вопиющей ситуации с невыплатой заработной платы медикам г. Смела Черкасской области.

Министр обороны отчитался о своем "скромном" имуществе Полторак задекларировал более 1 млн грн и 42 тысяч наличными.

В Минобороны назвали цифру ежемесячного увеличения числа контрактников Ежемесячно по контракту в ВСУ будут приходить до 7 тысяч человек – такой прогноз дали в Минобороны.

Помимо основной зарплаты военнослужащих ВСУ будут премировать их командиры Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об особенностях выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины в 2016 году.