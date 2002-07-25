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Раздел: Общество  
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Министр обороны просит Гройсмана повысить зарплаты военным

Министр обороны просит Гройсмана повысить зарплаты военнымЗа первое полугодие уволились 11 тыс. офицеров и контрактников.

В Минобороны подтвердили, что Степан Полторак обратился к Владимиру Гройсману за повышением зарплат военным.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

В Министерстве обороны Украины подтверждают информацию о письме министра Степана Полторака в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с обоснованием необходимости увеличить бюджетное финансирование ведомства для повышения окладов военнослужащих.

В военном ведомстве пояснили, что с начала 2018 года с военной службы в рядах Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, при этом основной причиной увольнения С.Полторак в своем письме премьеру указал низкие зарплаты. В то же время, за тот же период контракт с украинской армией подписали более 17 тысяч украинцев.

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"Всего за первое полугодие уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, которые имели военный опыт. Причины увольнения на самом деле разные. Но это процесс постоянный (увольнения и поступления на военную службу – ред). По состоянию на июль контракт подписали 17 тыс. 200 человек", - уточнил представитель министерства.
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 Теги: Министр обороны, Гройсман, зарплата

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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