В Украине 20% детских лагерей работают с нарушениями

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Как сообщили в пресс-центре санэпидслужбы, по предварительным данным, отравление малышей в киевском детсаду № 455 спровоцировала вермишелевая запеканка, заправленная куриным мясом и яйцами. За несколько часов до 44 человек возросло число пострадавших, в из числе и сотрудник детсада. Как сообщают в СЭС, обнаружено целый