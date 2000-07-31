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Раздел: Общество  
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В Украине 20% детских лагерей работают с нарушениями

В Украине 20% детских лагерей работают с нарушениямиГоспродпотребслужба провела 10,5 тысяч обследований.

Госпродпотребслужба обнаружила нарушения требований санитарного законодательства в каждом пятом детском саде Украины. Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Алла Григоренко, сообщает пресс-служба ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Отмечается, что с начала оздоровительной кампании Госпродпотребслужба провела 10,5 тысяч обследований соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях оздоровления и отдыха детей.

"Нарушения требований санитарного законодательства установлены в каждом пятом заведении - 2283 (22%), что больше, чем в 2017 году – 17,6%", - говорится в сообщении.

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По словам Григоренко, выявленные нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания, проведение дезинфекционных мероприятий, незавершения ремонтных работ, ненадлежащего состояния или количества холодильного и технологического оборудования пищеблоков, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работниками и допуск к работе без прохождения медосмотров.
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 Теги: Украина, детский лагерь, нарушения

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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