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В Киеве установили памятник легендарному богатырю

В Киеве установили памятник легендарному богатырюВ Киеве на острове появился металлический Илья Муромец.

Скульптуру былинного богатыря Ильи Муромца доставили и установили на Трухановом острове в Киеве.

Об этом вчера, 30 июля, сообщил у себя в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

Илько Муровец - персонаж украинских былин. Его связывают с древним киевским богатырем Микулой Селяниновичем, которому передал силу бог Святогор.

"Сегодня (вчера, - ред.) утром скульптура, которую в разобранном виде погрузили на большой тягач, отправилась по Киеву из литейной в парк "Муромец". Уже на месте памятник богатырю собирают и начнут устанавливать", - написал он.

Как уточнил мэр, "уникальный памятник создан по самым современным технологиям", а работал над ним молодой скульптор Владимир Журавель. Образ былинного богатыря для памятника на Трухановом острове обеспечил скульптору украинский стронгмен Василий Вирастюк.

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"Уже в конце недели в парке "Муромец", где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца. Ведь памятник будет 11 метров в высоту - вместе с холмом и гранитным постаментом", - обещает Кличко.
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 Теги: Илья Муромец, Киев

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Сегодня, 09:11 » Автор: Ирина Шевченко
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