Раздел: Общество
В Киеве установили памятник легендарному богатырю
В Киеве на острове появился металлический Илья Муромец.
Скульптуру былинного богатыря Ильи Муромца доставили и установили на Трухановом острове в Киеве.
Об этом вчера, 30 июля, сообщил у себя в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Илько Муровец - персонаж украинских былин. Его связывают с древним киевским богатырем Микулой Селяниновичем, которому передал силу бог Святогор.
"Сегодня (вчера, - ред.) утром скульптура, которую в разобранном виде погрузили на большой тягач, отправилась по Киеву из литейной в парк "Муромец". Уже на месте памятник богатырю собирают и начнут устанавливать", - написал он.
Как уточнил мэр, "уникальный памятник создан по самым современным технологиям", а работал над ним молодой скульптор Владимир Журавель. Образ былинного богатыря для памятника на Трухановом острове обеспечил скульптору украинский стронгмен Василий Вирастюк.
Читайте также: В Украине 20% детских лагерей работают с нарушениями
"Уже в конце недели в парке "Муромец", где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца. Ведь памятник будет 11 метров в высоту - вместе с холмом и гранитным постаментом", - обещает Кличко.
Скульптуру былинного богатыря Ильи Муромца доставили и установили на Трухановом острове в Киеве.
Об этом вчера, 30 июля, сообщил у себя в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Илько Муровец - персонаж украинских былин. Его связывают с древним киевским богатырем Микулой Селяниновичем, которому передал силу бог Святогор.
"Сегодня (вчера, - ред.) утром скульптура, которую в разобранном виде погрузили на большой тягач, отправилась по Киеву из литейной в парк "Муромец". Уже на месте памятник богатырю собирают и начнут устанавливать", - написал он.
Как уточнил мэр, "уникальный памятник создан по самым современным технологиям", а работал над ним молодой скульптор Владимир Журавель. Образ былинного богатыря для памятника на Трухановом острове обеспечил скульптору украинский стронгмен Василий Вирастюк.
Читайте также: В Украине 20% детских лагерей работают с нарушениями
"Уже в конце недели в парке "Муромец", где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца. Ведь памятник будет 11 метров в высоту - вместе с холмом и гранитным постаментом", - обещает Кличко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
822
0
Также советуем посмотреть
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
Оставьте свой комментарий