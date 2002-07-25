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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько переселенцев зарегистрировано в Украине

Стало известно, сколько переселенцев зарегистрировано в УкраинеВ Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев.

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

За неделю количество зарегистрированных переселенцев уменьшилось на 1 074 человека.

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"По состоянию на 30 июля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 516 246 переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
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 Теги: переселенцы, Украина

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Сегодня, 10:27 » Автор: Ирина Шевченко
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