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Раздел: Общество  
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Журналисты узнали, сколько глава "Укравтодора" заработал в июле

Журналисты узнали, сколько глава "Укравтодора" заработал в июлеГлава “Укравтодора” Славомир Новак получил 364 тысячи гривен зарплаты.
Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак в июле получил 364 693 гривны заработной платы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Олигарх.

Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления,

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В октябре 2016 года Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины исполняющим обязанности «Укравтодора», параллельно получив гражданство Украины.
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Сегодня, 12:28 » Автор: Ирина Шевченко
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