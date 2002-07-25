Раздел: Общество
"Это ужасно": пассажиры возмущены "комфортом" украинских поездов
В сети рассказали об условиях в поезде "Укрзализныци".
В сети рассказали, в каких ужасных условиях приходится ездить пассажирам "Укрзализнци".
Своей историей поделилась Ольга Бойко и опубликовала фото из вагона поезда на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Поезд, следующий из Киева в Бердянск, простоял несколько часов на солнце из-за задержки составов по причине ДТП.
"Весь день состав стоит на солнце. Сорок минут как должен был отправиться... Туалеты закрыты, полный вагон детей. Писяют в горшки, и родители ставят их под сидения, банановые шкурки складывают в пакеты. Чистят яйца, едят картоху с огурцами, пьют пиво... Легкий запах потных тел начинает быть привычным. Проводник пояснений никаких не дает. Сказать, что воздух не свежий - ничего не сказать!" - написала она.
Позже Бойко добавила, что пассажиров уведомили об отсутствии локомотива. Когда он будет – неизвестно.
"Теперь простая математика. Состав из 16-ти вагонов. Купейных из них – два. Цена билета в плацкарте, как я уже писала, - 219 грн×54 места×14 вагонов = 165 564 грн. Купейные порядка 350 грн×36 мест×2 вагона = 25 200 грн. Сумма одного рейса 25 200+165 564 = 190 564 грн. Доход в месяц 5 млн 716 тыс. 920 грн! Это без дополнительных доходов - чай-кофе по 8 грн и прочие "деликатесы", - написала она.
Читайте также: ЧП в Киеве: тысячи жителей остались без воды
Бойко отметила, что на эти деньги можно было закупить новые вагоны.
В сети рассказали, в каких ужасных условиях приходится ездить пассажирам "Укрзализнци".
Своей историей поделилась Ольга Бойко и опубликовала фото из вагона поезда на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Поезд, следующий из Киева в Бердянск, простоял несколько часов на солнце из-за задержки составов по причине ДТП.
"Весь день состав стоит на солнце. Сорок минут как должен был отправиться... Туалеты закрыты, полный вагон детей. Писяют в горшки, и родители ставят их под сидения, банановые шкурки складывают в пакеты. Чистят яйца, едят картоху с огурцами, пьют пиво... Легкий запах потных тел начинает быть привычным. Проводник пояснений никаких не дает. Сказать, что воздух не свежий - ничего не сказать!" - написала она.
Позже Бойко добавила, что пассажиров уведомили об отсутствии локомотива. Когда он будет – неизвестно.
"Теперь простая математика. Состав из 16-ти вагонов. Купейных из них – два. Цена билета в плацкарте, как я уже писала, - 219 грн×54 места×14 вагонов = 165 564 грн. Купейные порядка 350 грн×36 мест×2 вагона = 25 200 грн. Сумма одного рейса 25 200+165 564 = 190 564 грн. Доход в месяц 5 млн 716 тыс. 920 грн! Это без дополнительных доходов - чай-кофе по 8 грн и прочие "деликатесы", - написала она.
Читайте также: ЧП в Киеве: тысячи жителей остались без воды
Бойко отметила, что на эти деньги можно было закупить новые вагоны.
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