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Раздел: Общество  
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Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве

Названы адреса продуктовых ярмарок в КиевеНа ярмарках предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции.

На этой неделе в Киеве будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

1 августа (среда):
в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская) ул. Демеевская, 45-47;
в Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
в Подольском районе - ул. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;
в Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;

2 августа (четверг):
в Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25; ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича) ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской)
в Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; ул. просп. Генерала Ватутина, 12-А;
в Печерском районе - ул. Московская, 2; в Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35; ул. Светлицкого, 33;
в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина; в Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1;

3 августа (пятница):
в Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;
в Дарницком районе - ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова);
в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алма-Атинская, 64-74;
в Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
в Подольском районе - ул. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой) ул. Светлицкого, 33;
в Святошинском районе - ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;
в Соломенском районе - ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской) ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском районе -ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20;

4 августа (суббота):
 в Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;

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5 августа (воскресенье):
в Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33
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 Теги: продуктовые ярмарки, Киев

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Сегодня, 15:49 » Автор: Ирина Шевченко
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