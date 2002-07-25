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Стало известно, почему ромам не выдают украинские паспорта

Стало известно, почему ромам не выдают украинские паспорта

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Украинцы не спешат с получением новых паспортов Государственная миграционная служба констатирует, что за первый день выдачи паспортов гражданина Украины в электронном виде было оформлено около 100 паспортов нового образца.