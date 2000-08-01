Раздел: Общество
Киевляне могут остаться без горячей воды до осени
Компания ищет пути для обеспечения ТЭЦ газом.
Суд перенес на 10 сентября заседание по делу, в котором "Киевтеплоэнерго" требует от НАК "Нафтогаз Украины" признать заключенным договор на поставку газа.
Соответствующее решение Хозяйственный суд г. Киев принял 31 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда объявлен перерыв до 10 сентября", - сказала судья.
В ходе судебного заседания представитель "Киевтеплоэнерго" сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на поданное на прошлой неделе исковое заявление "Киевэнерго" по данному производству.
При этом он попросил суд не затягивать рассмотрение дела, поскольку от его решения зависит восстановление горячего водоснабжения киевлян.
Вместе с тем, представитель "Нафтогаза" попросил суд отложить рассмотрение производства на более длительный период, поскольку стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов которого еще нет.
Читайте также: Киевляне могут остаться без горячей воды
После завершения судебного заседания стороны отказались от комментариев журналистам.
Суд перенес на 10 сентября заседание по делу, в котором "Киевтеплоэнерго" требует от НАК "Нафтогаз Украины" признать заключенным договор на поставку газа.
Соответствующее решение Хозяйственный суд г. Киев принял 31 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда объявлен перерыв до 10 сентября", - сказала судья.
В ходе судебного заседания представитель "Киевтеплоэнерго" сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на поданное на прошлой неделе исковое заявление "Киевэнерго" по данному производству.
При этом он попросил суд не затягивать рассмотрение дела, поскольку от его решения зависит восстановление горячего водоснабжения киевлян.
Вместе с тем, представитель "Нафтогаза" попросил суд отложить рассмотрение производства на более длительный период, поскольку стороны сейчас находятся в процессе переговоров о мирном урегулировании спора, результатов которого еще нет.
Читайте также: Киевляне могут остаться без горячей воды
После завершения судебного заседания стороны отказались от комментариев журналистам.
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