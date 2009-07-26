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Раздел: Общество  
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Сильный ливень превратил Львов в "Венецию"

Сильный ливень превратил Львов в "Венецию"31 июля во Львове прошел сильный дождь.

Вчера, 31 июля, во Львове улицы были затоплены мутной водой с песком, которые затруднили передвижение по городу вследствие сильного ливня с мощными раскатами грома.

Пользователи сети стали массово публиковать фото и видео, где показаны результаты непогоды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Нам бы еще какой-то вулкан на Высоком замке, банановую плантацию в Винниках и все – Шри-Ланка", - написала одна из пользователей Tetyana Hamryshchak на своей странице в Facebook.

Также на странице общественной организации "Варта-1" опубликованы фото улицы после дождя:

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На YouTube-канале VT LEMBERG было опубликовано видео потопа во Львове.



Сильный ливень превратил Львов в "Венецию"
Сильный ливень превратил Львов в "Венецию"
Сильный ливень превратил Львов в "Венецию"
Сильный ливень превратил Львов в "Венецию"
Сильный ливень превратил Львов в "Венецию"
Сильный ливень превратил Львов в "Венецию"
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 Теги: ливень, Львов

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Сегодня, 09:44 » Автор: Ирина Шевченко
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