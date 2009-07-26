Раздел: Общество
Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в августе
В августе украинцы отмечают День независимости.
В августе украинцы получат дополнительный выходной 24 августа на День независимости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Всего в этот месяц будет 9 выходных дней. Рабочий день 23 августа, согласно постановлению правительства, считается предпраздничным и будет сокращен на один час.
5 августа будут отмечать День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. С 2007 года его отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. 8 августа украинцы будут отмечать День войск связи Вооруженных Сил Украины.
На 23 августа выпадает День флага Украины. В 9:00 состоятся официальные церемонии поднятия государственного флага Украины в городах и селах страны, с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий.
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14, 19 и 29 августа - даты спасов, которые в народе прозвали медовым, яблочным и ореховым. Все три праздника установлены церковью в честь Иисуса Христа. Они связывают между собой дни Успенского поста, который длится с 14 по 28 августа. 14 августа в день начала Успенского поста отмечается Первый Спас - Происхождение Честного и Животворящего Креста Господня, 19 августа - Яблочный Спас, который совпадает с преображением Господа, 29 августа - третий Спас - память Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
В августе украинцы получат дополнительный выходной 24 августа на День независимости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Всего в этот месяц будет 9 выходных дней. Рабочий день 23 августа, согласно постановлению правительства, считается предпраздничным и будет сокращен на один час.
5 августа будут отмечать День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. С 2007 года его отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. 8 августа украинцы будут отмечать День войск связи Вооруженных Сил Украины.
На 23 августа выпадает День флага Украины. В 9:00 состоятся официальные церемонии поднятия государственного флага Украины в городах и селах страны, с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий.
Читайте также: В Украине появились новые автомобильные номера
14, 19 и 29 августа - даты спасов, которые в народе прозвали медовым, яблочным и ореховым. Все три праздника установлены церковью в честь Иисуса Христа. Они связывают между собой дни Успенского поста, который длится с 14 по 28 августа. 14 августа в день начала Успенского поста отмечается Первый Спас - Происхождение Честного и Животворящего Креста Господня, 19 августа - Яблочный Спас, который совпадает с преображением Господа, 29 августа - третий Спас - память Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
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