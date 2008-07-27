Раздел: Общество
Стало известно, сколько "Укравтодор" сэкономил благодаря Prozorro
Укравтодор сэкономил 4,5 млрд грн за 2 года благодаря Prozorro.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) за два года со времени введения обязательного проведения тендеров в системе Prozorro сэкономило 4,5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры и транспорта Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на hromadske.
Как отмечается, Укравтодор через тендеры Prozorro принес почти половину всей экономии Министерства инфраструктуры за 2 года.
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В то же время, общая экономия от внедрения Prozorro в Мининфраструктуры составляет 9,15 миллиардов гривен. Из них около 2,3 млрд - экономия на тендерах Укрзализныци. Еще 1,4 миллиарда гривен - экономия на закупках в сфере морского и речного транспорта.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) за два года со времени введения обязательного проведения тендеров в системе Prozorro сэкономило 4,5 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры и транспорта Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на hromadske.
Как отмечается, Укравтодор через тендеры Prozorro принес почти половину всей экономии Министерства инфраструктуры за 2 года.
Читайте также: В Киеве ограничат движение по Северному мосту
В то же время, общая экономия от внедрения Prozorro в Мининфраструктуры составляет 9,15 миллиардов гривен. Из них около 2,3 млрд - экономия на тендерах Укрзализныци. Еще 1,4 миллиарда гривен - экономия на закупках в сфере морского и речного транспорта.
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