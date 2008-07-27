Раздел: Общество
Закон о "евробляхах": появились новые подробности
В Украине могут начать регистрацию "евроблях" без растаможки.
Во властных кабинетах всерьёз начали обсуждать вопрос о временной регистрации «евроблях», что позволит определить реальное количество машин и владельцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Для таких авто может быть введён ряд ограничений, в частности на отчуждение, передачу в пользование или управление другим лицам, выезд за рубеж, работу по найму и в такси.
По информации правозащитника Владимира Караваева, для таких авто могут ввести режим более частого технического контроля, который уже в 2019 году может появиться в Украине.
Режим регистрации "евроблях", то есть временная выдача им номерных знаков украинского стандарта позволит определить их реальное количество и идентифицировать реальных пользователей (не владельцев) таких автомобилей.
В то же время, обязанность регистрировать авто, пребывающие в Украине в режиме временного ввоза и сейчас закреплена в законодательстве. В частности, такая норма прописана в Правилах дорожного движения:"29.2. Транспортное средство, находящееся в международ¬ном движении на территории Украины более двух ме¬сяцев, должно быть временно зарегистрировано в уполномоченном органе МВД, кроме транспортных средств, принадлежащих иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые находятся в Украине на отдыхе либо лечении по соответствующим путевкам или иным документам на определенный органами Государственной таможенной службы срок.".
Однако, эта норма ПДД не выполнялась, поскольку инспектор полиции не имел возможности проконтролировать срок пребывания такого авто на территории Украины. Ситуация изменилась, когда полиция получила доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", где видны сроки пересечения границы транспортными средствами.
Однако после первых случаев штрафов за такие нарушение, "евробляхеры" провели в Киеве акцию протеста под стенами Верхорвной Рады и добились обещания премьер-министра Гройсмана "не кошмарить" их за такие нарушения до законодательного урегулирования их статуса.
Читайте также: Эпопея с "евробляхами" в Украине: появились важные новости
Как ранее сообщалось, власти попросту не знают точного количества "евроблях", находящихся на территории Украины. ГФС все время называет различные цифры, оперируя показателями от 300 до 800 тыс. Сами же “евробляхеры” говорят о полутора миллионах автомобилей.
Во властных кабинетах всерьёз начали обсуждать вопрос о временной регистрации «евроблях», что позволит определить реальное количество машин и владельцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Для таких авто может быть введён ряд ограничений, в частности на отчуждение, передачу в пользование или управление другим лицам, выезд за рубеж, работу по найму и в такси.
По информации правозащитника Владимира Караваева, для таких авто могут ввести режим более частого технического контроля, который уже в 2019 году может появиться в Украине.
Режим регистрации "евроблях", то есть временная выдача им номерных знаков украинского стандарта позволит определить их реальное количество и идентифицировать реальных пользователей (не владельцев) таких автомобилей.
В то же время, обязанность регистрировать авто, пребывающие в Украине в режиме временного ввоза и сейчас закреплена в законодательстве. В частности, такая норма прописана в Правилах дорожного движения:"29.2. Транспортное средство, находящееся в международ¬ном движении на территории Украины более двух ме¬сяцев, должно быть временно зарегистрировано в уполномоченном органе МВД, кроме транспортных средств, принадлежащих иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые находятся в Украине на отдыхе либо лечении по соответствующим путевкам или иным документам на определенный органами Государственной таможенной службы срок.".
Однако, эта норма ПДД не выполнялась, поскольку инспектор полиции не имел возможности проконтролировать срок пребывания такого авто на территории Украины. Ситуация изменилась, когда полиция получила доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", где видны сроки пересечения границы транспортными средствами.
Однако после первых случаев штрафов за такие нарушение, "евробляхеры" провели в Киеве акцию протеста под стенами Верхорвной Рады и добились обещания премьер-министра Гройсмана "не кошмарить" их за такие нарушения до законодательного урегулирования их статуса.
Читайте также: Эпопея с "евробляхами" в Украине: появились важные новости
Как ранее сообщалось, власти попросту не знают точного количества "евроблях", находящихся на территории Украины. ГФС все время называет различные цифры, оперируя показателями от 300 до 800 тыс. Сами же “евробляхеры” говорят о полутора миллионах автомобилей.
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