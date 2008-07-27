Закон о "евробляхах": появились новые подробности

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Эпопея с "евробляхами" в Украине: появились важные новости Верховной Раде и президенту предлагают еще больше снизить снизить акциз на растаможку автомобилей.