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Раздел: Общество  
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В Киеве разгорелся громкий скандал вокруг полицейских

В Киеве разгорелся громкий скандал вокруг полицейскихСотрудников столичной полиции обвинили в избиении подростка.

В Киеве сотрудники полиции избили несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook один из пользователей сети Max Koval, который ведет блог о преступлениях и правонарушениях полиции, прокуратуры, судов и прочих органов власти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Киевские полицейские избили несовершеннолетнего ребёнка за то, что он нагрузил полную тележку "revo", подвёз к кассе, оставив там товар", - написано в публикации.

Также к посту прилагается видеозапись, где видно как полиция и подростки пытались разобраться в ситуации.

"Полицейский так избивал ребёнка что у него руки в крови, а он рассказывает что силу применил по делу! На видео дети адекватнее выглядят, чем это чмо полицейское", - добавляется в сообщении.

Пользователи же неоднозначно отреагировали на новость и разделились на два лагеря. Некоторые поддержали детей и возмутились действиями сотрудников полиции, но также есть и те, кто не поверил в правдивость их слов и обвинили во всем самих подростков.

"Мало наваляли недоумкам малолетним",

"Шпана нашла себе развлекуху - троллить полицию. Дебилы",

"Вырвано из контекста! Просто так ничего не бывает! Тоже мне... жертва!",

"Мало дали. Если бы родители адекватными были, сверху добавили бы. Какого этот дрыщ вообще с ревом лазил?",

"То, что полиция "не очень" и так все прекрасно знают",

"Если родителям некогда ребенком заниматься, то пусть получает от других. Подростки сейчас наглые и неадекватные",

"Курва. Это просто ужас. Оправдывать существо, которое побило ребенка",

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"Сам факт того, что "ребенка били" под вопросом, потому что обещанных доказательств - видео - не предоставили, а подростки даже не могут определиться, куда били. Это откровенный стыд", - написали пользователи в комментариях.
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 Теги: скандал, Киев

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Сегодня, 14:53 » Автор: Ирина Шевченко
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