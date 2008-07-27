Раздел: Общество
В Киеве разгорелся громкий скандал вокруг полицейских
Сотрудников столичной полиции обвинили в избиении подростка.
В Киеве сотрудники полиции избили несовершеннолетнего ребенка.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook один из пользователей сети Max Koval, который ведет блог о преступлениях и правонарушениях полиции, прокуратуры, судов и прочих органов власти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Киевские полицейские избили несовершеннолетнего ребёнка за то, что он нагрузил полную тележку "revo", подвёз к кассе, оставив там товар", - написано в публикации.
Также к посту прилагается видеозапись, где видно как полиция и подростки пытались разобраться в ситуации.
"Полицейский так избивал ребёнка что у него руки в крови, а он рассказывает что силу применил по делу! На видео дети адекватнее выглядят, чем это чмо полицейское", - добавляется в сообщении.
Пользователи же неоднозначно отреагировали на новость и разделились на два лагеря. Некоторые поддержали детей и возмутились действиями сотрудников полиции, но также есть и те, кто не поверил в правдивость их слов и обвинили во всем самих подростков.
"Мало наваляли недоумкам малолетним",
"Шпана нашла себе развлекуху - троллить полицию. Дебилы",
"Вырвано из контекста! Просто так ничего не бывает! Тоже мне... жертва!",
"Мало дали. Если бы родители адекватными были, сверху добавили бы. Какого этот дрыщ вообще с ревом лазил?",
"То, что полиция "не очень" и так все прекрасно знают",
"Если родителям некогда ребенком заниматься, то пусть получает от других. Подростки сейчас наглые и неадекватные",
"Курва. Это просто ужас. Оправдывать существо, которое побило ребенка",
Читайте также: Легендарный голливудский актер приедет в Киев
"Сам факт того, что "ребенка били" под вопросом, потому что обещанных доказательств - видео - не предоставили, а подростки даже не могут определиться, куда били. Это откровенный стыд", - написали пользователи в комментариях.
В Киеве сотрудники полиции избили несовершеннолетнего ребенка.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook один из пользователей сети Max Koval, который ведет блог о преступлениях и правонарушениях полиции, прокуратуры, судов и прочих органов власти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Киевские полицейские избили несовершеннолетнего ребёнка за то, что он нагрузил полную тележку "revo", подвёз к кассе, оставив там товар", - написано в публикации.
Также к посту прилагается видеозапись, где видно как полиция и подростки пытались разобраться в ситуации.
"Полицейский так избивал ребёнка что у него руки в крови, а он рассказывает что силу применил по делу! На видео дети адекватнее выглядят, чем это чмо полицейское", - добавляется в сообщении.
Пользователи же неоднозначно отреагировали на новость и разделились на два лагеря. Некоторые поддержали детей и возмутились действиями сотрудников полиции, но также есть и те, кто не поверил в правдивость их слов и обвинили во всем самих подростков.
"Мало наваляли недоумкам малолетним",
"Шпана нашла себе развлекуху - троллить полицию. Дебилы",
"Вырвано из контекста! Просто так ничего не бывает! Тоже мне... жертва!",
"Мало дали. Если бы родители адекватными были, сверху добавили бы. Какого этот дрыщ вообще с ревом лазил?",
"То, что полиция "не очень" и так все прекрасно знают",
"Если родителям некогда ребенком заниматься, то пусть получает от других. Подростки сейчас наглые и неадекватные",
"Курва. Это просто ужас. Оправдывать существо, которое побило ребенка",
Читайте также: Легендарный голливудский актер приедет в Киев
"Сам факт того, что "ребенка били" под вопросом, потому что обещанных доказательств - видео - не предоставили, а подростки даже не могут определиться, куда били. Это откровенный стыд", - написали пользователи в комментариях.
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