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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько украинцев работают в России

Стало известно, сколько украинцев работают в РоссииЗа полгода почти четверть миллиона украинцев выехали на заработки в РФ.

В январе-июне 2018 около 238,7 тыс. украинцев выехали в Россию на заработки. Еще 242,2 тыс. поехали туда с частным визитом.

Об этом свидетельствуют миграционные данные Министерства внутренних дел РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

По их данным, в первом полугодии 12,6 тыс. украинцев приехали в Россию с целью обучения, 16,6 тыс. - с целью туризма. За первую половину 2018 около 39,6 тыс. украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тыс. - разрешение на постоянное жительство.

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Как отмечает российское МВД, в 2017 году количество украинцев, выехавших в РФ на заработки превысило полмиллиона человек, еще около 85 тыс. получили российское гражданство.
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 Теги: украинцы, заработки в РФ

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Сегодня, 16:13 » Автор: Ирина Шевченко
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