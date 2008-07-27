Раздел: Общество
Стало известно, сколько украинцев работают в России
За полгода почти четверть миллиона украинцев выехали на заработки в РФ.
В январе-июне 2018 около 238,7 тыс. украинцев выехали в Россию на заработки. Еще 242,2 тыс. поехали туда с частным визитом.
Об этом свидетельствуют миграционные данные Министерства внутренних дел РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
По их данным, в первом полугодии 12,6 тыс. украинцев приехали в Россию с целью обучения, 16,6 тыс. - с целью туризма. За первую половину 2018 около 39,6 тыс. украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тыс. - разрешение на постоянное жительство.
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Как отмечает российское МВД, в 2017 году количество украинцев, выехавших в РФ на заработки превысило полмиллиона человек, еще около 85 тыс. получили российское гражданство.
В январе-июне 2018 около 238,7 тыс. украинцев выехали в Россию на заработки. Еще 242,2 тыс. поехали туда с частным визитом.
Об этом свидетельствуют миграционные данные Министерства внутренних дел РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
По их данным, в первом полугодии 12,6 тыс. украинцев приехали в Россию с целью обучения, 16,6 тыс. - с целью туризма. За первую половину 2018 около 39,6 тыс. украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тыс. - разрешение на постоянное жительство.
Читайте также: Поножовщина в Киеве: трое пострадавших
Как отмечает российское МВД, в 2017 году количество украинцев, выехавших в РФ на заработки превысило полмиллиона человек, еще около 85 тыс. получили российское гражданство.
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