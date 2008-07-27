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Раздел: Общество  
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Украинцев предупредили о распространенных способах угона авто

Украинцев предупредили о распространенных способах угона автоАвтоворы вспомнили три старых метода кражи авто.

В Украине снова приобретает популярность старый метод кражи автомобиля, от которого не помогают самые современные охранные системы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Главная цель мошенника – выманить водителя из автомобиля так, чтобы он оставил ключи в замке зажигания. Для этого есть несколько хитростей:

1. Листок бумаги
Злоумышленники крепят лист бумаги на заднем стекле автомобиля. Водитель сначала не замечает его, а когда уже завел машину, решает убрать его. Для этого он выходит из авто и начинает его обходить. Человек, который “случайно” оказывается у водительской двери, быстро садится в машину и уезжает. Автовладелец не успевает даже уцепиться за бампер своей машины.

2. Консервная банка
Банку прикрепляют на веревку за бампер или выхлопную трубу. Пока машина стоит, ее не видно – банка прячут под машину. Однако как только автомобиль трогается, слышен странный звук. Водитель уже через несколько метров после начала движения выходит из машины, чтобы проверить причину звука. Тогда злоумышленник быстро садится за руль и убегает.

3. Наглый мальчик
Метод действует на автовладельцев, которые ездят по городу с открытыми окнами. На светофоре к машине подбегает парень и плюет в окно. Возмущенный такой выходкой, автовладелец выскакивает из машины, а ключи вытащить забывает. Парень бежит подальше (порой на него ждет другая машина), а тем временем в салон садится злоумышленник. Как только загорается зеленый свет, он убегает. Метод действует на не очень загруженных перекрестках.

Описанные методы не действуют, если в автомобиле используется бесключевой доступ. Ведь если система с такой охранной системой не идентифицирует ключ, она не глушит автомобиль. Однако если выключат мотор, завести его снова будет проблематично.

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Чтобы не стать жертвой таких уловок автоворов, запомните главное правило: никогда не оставляйте свой автомобиль с ключами в замке зажигания! Всегда забирайте их и закрывайте машину, даже если планируете выйти ненадолго или недалеко. Помните: воры ищут момент, чтобы вы потеряли бдительность!
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 Теги: автоворы, угон авто

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Сегодня, 17:53 » Автор: Ирина Шевченко
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