Раздел: Общество
Кличко объяснил отсутствие горячей воды в столице
Работа была проведена на уровне Кабинета министров.
Уже месяц жители города Киева не получают горячей воды. Более того, они могли остаться еще и без электроэнергии, по крайней мере, чувствовали бы перебои в поставках электроэнергии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Все из-за того, что НАК "Нафтогаз" отказался поставлять голубое топливо, поэтому ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 могли временно прекратить свою работу. К счастью, этого не произошло.
Работа была проведена на уровне Кабинета министров, и одним из поручений было закупка коммерческого газа на месяц, за который нужно будет выполнить соответствующие обязательства каждой стороне. ТЭЦ-5 остановка не грозит, а значит, в Киеве будет поддержано стабильное электроснабжение.
Остановка одной из крупнейших и мощнейших ТЭЦ, а это ТЭЦ-5, привела бы к настоящему коллапсу. Вызвало бы перебои в работе бытовых приборов в домах киевлян, а также это сказалось бы на работе предприятий и организаций, а также работе электротранспорта и метрополитена.
Но вопрос с горячей водой до сих пор остается не решенным, и когда она появится в домах киевлян – не известно.
Читайте также: Кличко объяснил отсутствие горячей воды в Киеве
Мы делаем все зависящее. Но нам, киевлянам, поставили ультиматум. Отсутствие горячего водоснабжения не зависит от КГГА, нас шантажирует этим вопросом "Нафтогаз" и только с этим связано отсутствие горячей воды,– пояснил киевский городской голова Виталий Кличко.
Уже месяц жители города Киева не получают горячей воды. Более того, они могли остаться еще и без электроэнергии, по крайней мере, чувствовали бы перебои в поставках электроэнергии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Все из-за того, что НАК "Нафтогаз" отказался поставлять голубое топливо, поэтому ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 могли временно прекратить свою работу. К счастью, этого не произошло.
Работа была проведена на уровне Кабинета министров, и одним из поручений было закупка коммерческого газа на месяц, за который нужно будет выполнить соответствующие обязательства каждой стороне. ТЭЦ-5 остановка не грозит, а значит, в Киеве будет поддержано стабильное электроснабжение.
Остановка одной из крупнейших и мощнейших ТЭЦ, а это ТЭЦ-5, привела бы к настоящему коллапсу. Вызвало бы перебои в работе бытовых приборов в домах киевлян, а также это сказалось бы на работе предприятий и организаций, а также работе электротранспорта и метрополитена.
Но вопрос с горячей водой до сих пор остается не решенным, и когда она появится в домах киевлян – не известно.
Читайте также: Кличко объяснил отсутствие горячей воды в Киеве
Мы делаем все зависящее. Но нам, киевлянам, поставили ультиматум. Отсутствие горячего водоснабжения не зависит от КГГА, нас шантажирует этим вопросом "Нафтогаз" и только с этим связано отсутствие горячей воды,– пояснил киевский городской голова Виталий Кличко.
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