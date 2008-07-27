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Раздел: Общество  
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Кличко объяснил отсутствие горячей воды в столице

Кличко объяснил отсутствие горячей воды в столицеРабота была проведена на уровне Кабинета министров.

Уже месяц жители города Киева не получают горячей воды. Более того, они могли остаться еще и без электроэнергии, по крайней мере, чувствовали бы перебои в поставках электроэнергии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Все из-за того, что НАК "Нафтогаз" отказался поставлять голубое топливо, поэтому ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 могли временно прекратить свою работу. К счастью, этого не произошло.

Работа была проведена на уровне Кабинета министров, и одним из поручений было закупка коммерческого газа на месяц, за который нужно будет выполнить соответствующие обязательства каждой стороне. ТЭЦ-5 остановка не грозит, а значит, в Киеве будет поддержано стабильное электроснабжение.

Остановка одной из крупнейших и мощнейших ТЭЦ, а это ТЭЦ-5, привела бы к настоящему коллапсу. Вызвало бы перебои в работе бытовых приборов в домах киевлян, а также это сказалось бы на работе предприятий и организаций, а также работе электротранспорта и метрополитена.

Но вопрос с горячей водой до сих пор остается не решенным, и когда она появится в домах киевлян – не известно.

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Мы делаем все зависящее. Но нам, киевлянам, поставили ультиматум. Отсутствие горячего водоснабжения не зависит от КГГА, нас шантажирует этим вопросом "Нафтогаз" и только с этим связано отсутствие горячей воды,– пояснил киевский городской голова Виталий Кличко.
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 Теги: Кличко, горячая вода, Киев

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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