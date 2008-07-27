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Раздел: Общество  
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Возле Харькова парашютистки установили мировой рекорд

Возле Харькова парашютистки установили мировой рекордРекорд устанавливали представители 19 стран.

1 августа на аэродроме Коротич под Харьковом в рамках международного проекта Women on Wings 57 парашютисток установили мировой рекорд, собрав в воздухе за полторы минуты три фигуры.

Об этом сообщается на сайте Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Рекорд 57-way – 3 points устанавливали представители 19 стран.

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Для выброски спортсменок на высоте более 5000 метров использовали три самолета.

Возле Харькова парашютистки установили мировой рекорд
Возле Харькова парашютистки установили мировой рекорд
Возле Харькова парашютистки установили мировой рекорд
Возле Харькова парашютистки установили мировой рекорд
Возле Харькова парашютистки установили мировой рекорд
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 Теги: мировой рекорд, парашютистки

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Сегодня, 09:13 » Автор: Ирина Шевченко
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