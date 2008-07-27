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Раздел: Общество  
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Украинка названа самой красивой девушкой СНГ

Украинка названа самой красивой девушкой СНГОдесситка стала "Мисс СНГ".

Молодому юристу из Одессы Татьяне Акуленко, которая стала самой красивой девушкой СНГ 2018 года и получила корону стоимостью 3 тысячи евро, пришлось «терпеть» сопровождение охраны даже во время посещения туалета.

Об этом журналистам рассказала после возвращении с конкурса сама красавица, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

По ее совам, конкурс «Мисс СНГ» проходит ежегодно, начиная с 1996-го. В этом году он впервые прошел в столице Казахстана — Астане. За титул главной красавицы, по сути, бывшего Союза боролись 19 конкурсанток в возрасте 18−27 лет — из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана, Украины, Латвии, Таджикистана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

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Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, поэтому представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы. Тем не менее именно приглашенная одесситка стала абсолютной победительницей и получила главный приз — позолоченную корону.

Украинка названа самой красивой девушкой СНГ
Украинка названа самой красивой девушкой СНГ
Украинка названа самой красивой девушкой СНГ
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 Теги: украинка, мисс СНГ

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Сегодня, 11:00 » Автор: Ирина Шевченко
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