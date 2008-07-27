Раздел: Общество
Украинка названа самой красивой девушкой СНГ
Одесситка стала "Мисс СНГ".
Молодому юристу из Одессы Татьяне Акуленко, которая стала самой красивой девушкой СНГ 2018 года и получила корону стоимостью 3 тысячи евро, пришлось «терпеть» сопровождение охраны даже во время посещения туалета.
Об этом журналистам рассказала после возвращении с конкурса сама красавица, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
По ее совам, конкурс «Мисс СНГ» проходит ежегодно, начиная с 1996-го. В этом году он впервые прошел в столице Казахстана — Астане. За титул главной красавицы, по сути, бывшего Союза боролись 19 конкурсанток в возрасте 18−27 лет — из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана, Украины, Латвии, Таджикистана, Армении, Беларуси и Узбекистана.
Читайте также: В Харькове парковщики требуют плату за проезд по улице
Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, поэтому представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы. Тем не менее именно приглашенная одесситка стала абсолютной победительницей и получила главный приз — позолоченную корону.
Молодому юристу из Одессы Татьяне Акуленко, которая стала самой красивой девушкой СНГ 2018 года и получила корону стоимостью 3 тысячи евро, пришлось «терпеть» сопровождение охраны даже во время посещения туалета.
Об этом журналистам рассказала после возвращении с конкурса сама красавица, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
По ее совам, конкурс «Мисс СНГ» проходит ежегодно, начиная с 1996-го. В этом году он впервые прошел в столице Казахстана — Астане. За титул главной красавицы, по сути, бывшего Союза боролись 19 конкурсанток в возрасте 18−27 лет — из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана, Украины, Латвии, Таджикистана, Армении, Беларуси и Узбекистана.
Читайте также: В Харькове парковщики требуют плату за проезд по улице
Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, поэтому представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы. Тем не менее именно приглашенная одесситка стала абсолютной победительницей и получила главный приз — позолоченную корону.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1662
0
Также советуем посмотреть
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
- На Донбассе ранены трое военных
- Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
- Хохот до упаду: свежая подборка "убойных" анекдотов
- Оккупированный Крым посетили бизнесмены из Европы
- Веселые фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
Оставьте свой комментарий