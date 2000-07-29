Раздел: Общество
Стало известно, сколько Порошенко заработал за год
У Порошенко за год существенно увеличились доходы.
По сравнению с предыдущим годом у президента Украины Петра Порошенко существеннно возросли доходы.
Об этом говорится в его декларации в едином реестре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
С начала года от вкладов в этом банке он задекларировал уже 8,3 млн гривен процентного дохода.
Помимо этого, Порошенко задекларировал в 2018 году еще почти 31 млн гривен доходов: 0,8 млн гривен от продажи недвижимости и 30 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
Таким образом, с начала года глава государства задекларировал более 39 млн гривен доходов.
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При этом за 2017 год Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен доходов и 21,2 млн гривен расходов.
По сравнению с предыдущим годом у президента Украины Петра Порошенко существеннно возросли доходы.
Об этом говорится в его декларации в едином реестре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
С начала года от вкладов в этом банке он задекларировал уже 8,3 млн гривен процентного дохода.
Помимо этого, Порошенко задекларировал в 2018 году еще почти 31 млн гривен доходов: 0,8 млн гривен от продажи недвижимости и 30 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
Таким образом, с начала года глава государства задекларировал более 39 млн гривен доходов.
Читайте также: Легендарная российская актриса высказалась об аннексии Крыма
При этом за 2017 год Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен доходов и 21,2 млн гривен расходов.
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