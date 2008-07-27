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Раздел: Общество  
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Названы самые популярные специальности среди украинских абитуриентов

Названы самые популярные специальности среди украинских абитуриентовАбитуриенты подали более 913 тысяч заявлений в вузы.

Вступительная кампания вышла на финишную прямую. Вчера вузы обнародовали списки рекомендованных на бюджет.

Больше всего заявлений абитуриенты подали на "Филологию", "Право" и "Менеджмент". Меньше - на естественные и математические специальности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

"Нынешние абитуриенты стараются избегать специальностей, связанных с традиционными для Украины отраслями, которые находятся в состоянии стагнации. Мало заявлений также подают на фундаментальные науки. Они переживают не лучшие времена в нашей стране", - комментирует эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.

Не популярны также специальности, которые ассоциируются у выпускников школ с тяжелым трудом и необходимостью окунуться в специальные знания.

"Этим можно объяснить настороженность как к математике, физике и химии, так и к специальностям, связанным с атомной энергетикой или авиационной и ракетно-космической техникой. По этим специальностям в Украине трудно найти высокооплачиваемую работу", - добавляет специалист.

Тенденция к уменьшению спроса на естественнонаучные специальности характерна не только для Украины, говорит эксперт. В Великобритании, несмотря на заинтересованность учениками наукой, лишь 15% стремятся в будущем стать учеными.

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"В мире существует и другая глобальная тенденция. Она связана с тем, что современная молодежь ориентирована на отношения человек-человек, вместо человек-машина. Последнее было характерно для предыдущих этапов индустриальной революции. Абитуриенты не рассматривают обучение в украинских заведениях высшего образования государственной формы собственности как непосредственную подготовку к профессиональной деятельности. Исключение составляют медицинские специальности, а также специальности по естественным наукам для тех, кто планирует в дальнейшем строить карьеру ученого", - говорит Николай Скиба.
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 Теги: популярные специальности, абитуриенты

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Сегодня, 17:01 » Автор: Ирина Шевченко
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