Раздел: Общество
Названы самые популярные специальности среди украинских абитуриентов
Абитуриенты подали более 913 тысяч заявлений в вузы.
Вступительная кампания вышла на финишную прямую. Вчера вузы обнародовали списки рекомендованных на бюджет.
Больше всего заявлений абитуриенты подали на "Филологию", "Право" и "Менеджмент". Меньше - на естественные и математические специальности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
"Нынешние абитуриенты стараются избегать специальностей, связанных с традиционными для Украины отраслями, которые находятся в состоянии стагнации. Мало заявлений также подают на фундаментальные науки. Они переживают не лучшие времена в нашей стране", - комментирует эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.
Не популярны также специальности, которые ассоциируются у выпускников школ с тяжелым трудом и необходимостью окунуться в специальные знания.
"Этим можно объяснить настороженность как к математике, физике и химии, так и к специальностям, связанным с атомной энергетикой или авиационной и ракетно-космической техникой. По этим специальностям в Украине трудно найти высокооплачиваемую работу", - добавляет специалист.
Тенденция к уменьшению спроса на естественнонаучные специальности характерна не только для Украины, говорит эксперт. В Великобритании, несмотря на заинтересованность учениками наукой, лишь 15% стремятся в будущем стать учеными.
Читайте также: Резонансное нападение на чиновницу в Херсоне: новые подробности
"В мире существует и другая глобальная тенденция. Она связана с тем, что современная молодежь ориентирована на отношения человек-человек, вместо человек-машина. Последнее было характерно для предыдущих этапов индустриальной революции. Абитуриенты не рассматривают обучение в украинских заведениях высшего образования государственной формы собственности как непосредственную подготовку к профессиональной деятельности. Исключение составляют медицинские специальности, а также специальности по естественным наукам для тех, кто планирует в дальнейшем строить карьеру ученого", - говорит Николай Скиба.
Вступительная кампания вышла на финишную прямую. Вчера вузы обнародовали списки рекомендованных на бюджет.
Больше всего заявлений абитуриенты подали на "Филологию", "Право" и "Менеджмент". Меньше - на естественные и математические специальности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
"Нынешние абитуриенты стараются избегать специальностей, связанных с традиционными для Украины отраслями, которые находятся в состоянии стагнации. Мало заявлений также подают на фундаментальные науки. Они переживают не лучшие времена в нашей стране", - комментирует эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.
Не популярны также специальности, которые ассоциируются у выпускников школ с тяжелым трудом и необходимостью окунуться в специальные знания.
"Этим можно объяснить настороженность как к математике, физике и химии, так и к специальностям, связанным с атомной энергетикой или авиационной и ракетно-космической техникой. По этим специальностям в Украине трудно найти высокооплачиваемую работу", - добавляет специалист.
Тенденция к уменьшению спроса на естественнонаучные специальности характерна не только для Украины, говорит эксперт. В Великобритании, несмотря на заинтересованность учениками наукой, лишь 15% стремятся в будущем стать учеными.
Читайте также: Резонансное нападение на чиновницу в Херсоне: новые подробности
"В мире существует и другая глобальная тенденция. Она связана с тем, что современная молодежь ориентирована на отношения человек-человек, вместо человек-машина. Последнее было характерно для предыдущих этапов индустриальной революции. Абитуриенты не рассматривают обучение в украинских заведениях высшего образования государственной формы собственности как непосредственную подготовку к профессиональной деятельности. Исключение составляют медицинские специальности, а также специальности по естественным наукам для тех, кто планирует в дальнейшем строить карьеру ученого", - говорит Николай Скиба.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
129
0
Также советуем посмотреть
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
- На Донбассе ранены трое военных
- Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
Оставьте свой комментарий