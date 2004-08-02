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Раздел: Общество  
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В Киевской области обнаружили подпольный наркопритон

В Киевской области обнаружили подпольный наркопритонВ своем погребе женщина также устроила нарко-хаб.

Сегодня, 2 августа, в полиции Киевщины сообщили о задержании женщины, которая организовала наркопритон на территории собственного дома в селе Козин Мироновского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.

В процессе установления обстоятельств работники полиции выяснили, что 39-летняя местная жительница в погребе обустроила специальное помещение для изготовления наркотиков, которое оборудовала системой вентиляции.

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Хозяйка не только готовила наркотическое средство, но и предоставляла помещение и погреб друзьям и знакомым для употребления наркотических средств.

От такой «кулинарии» запах ацетона распространялся вокруг, что и привлекло внимание местных жителей.
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 Теги: наркопритон, Киев, наркотики

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Сегодня, 22:21 » Автор: Едгар Букмирза
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