Раздел: Общество
В Киевской области обнаружили подпольный наркопритон
В своем погребе женщина также устроила нарко-хаб.
Сегодня, 2 августа, в полиции Киевщины сообщили о задержании женщины, которая организовала наркопритон на территории собственного дома в селе Козин Мироновского района.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.
В процессе установления обстоятельств работники полиции выяснили, что 39-летняя местная жительница в погребе обустроила специальное помещение для изготовления наркотиков, которое оборудовала системой вентиляции.
Читайте также: На Хмельнитчине ликвидировали наркопритон
Хозяйка не только готовила наркотическое средство, но и предоставляла помещение и погреб друзьям и знакомым для употребления наркотических средств.
От такой «кулинарии» запах ацетона распространялся вокруг, что и привлекло внимание местных жителей.
Сегодня, 2 августа, в полиции Киевщины сообщили о задержании женщины, которая организовала наркопритон на территории собственного дома в селе Козин Мироновского района.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.
В процессе установления обстоятельств работники полиции выяснили, что 39-летняя местная жительница в погребе обустроила специальное помещение для изготовления наркотиков, которое оборудовала системой вентиляции.
Читайте также: На Хмельнитчине ликвидировали наркопритон
Хозяйка не только готовила наркотическое средство, но и предоставляла помещение и погреб друзьям и знакомым для употребления наркотических средств.
От такой «кулинарии» запах ацетона распространялся вокруг, что и привлекло внимание местных жителей.
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