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Раздел: Общество  
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Украинские туристы не могут вылететь из Италии

Украинские туристы не могут вылететь из ИталииТуроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне

Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини и ANR5992 Римини-Одесса, запланированные на 01 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам, сообщается на сайте авиакомпании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Вывозной рейс для туристов Join UP! из Римини в Одессу запланирован на 03 августа. На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени вылета," – говорится в сообщении.

Также Join UP! сообщает, что в сложившейся ситуации принял решение сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. "По отмененным турам все туристы могут перебронировать направление, место и даты вылета, а в случае отказа от тура получить 100% компенсацию стоимости путевки," – отмечают в компании.

Также в компании заявляют, что пассажирам рейса ANR5991 из Одессы предложен вылет в Римини из Киева 08 августа.

Напомним, ранее около 200 украинских туристов застряли в Египте из-за технических неполадок самолета. Как оказалось, у лайнера лопнуло колесо и людям пришлось задержаться. Возвращение украинцев было организовано только через сутки вынужденного ожидания.

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В свою очередь Кабинет министров после сообщений о проблемах на рынке туристических услуг, готовит ряд решений по устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.
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 Теги: Италия, туристы

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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