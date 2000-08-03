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Раздел: Общество  
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В Киеве выросло число пострадавших от отравления шаурмой

В Киеве выросло число пострадавших от отравления шаурмойЗарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до 83 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"По состоянию на сегодня зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей", – говорится в сообщении.

Проверки службы установили, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты.

Более того, установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования.

Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. По факту совершения противоправных действий, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины, возбуждено уголовное производство.

По состоянию на второе августа рейдовые проверки таких объектов по соблюдению ими санитарного законодательства и законодательства по безопасности пищевых продуктов проведены в шести районах города.

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Ранее сообщалось, что в Киеве число пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70.
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 Теги: Киев, шаурма

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Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
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