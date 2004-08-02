Раздел: Общество
Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффити
Авторы художества признались в содеянном.
В Киеве после выступления британской группы Massive Attack на стенах столичной заправки в Подольском районе появились изображения с подписью "Bancsy". Настоящими авторами, которые подделали граффити знаменитого уличного художника Бэнкси, оказалась команда студии дизайна "Yabloko ideas studio".
Об этом они написали на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Banksy в Киеве. Как это было на самом деле..." – написали в комментарии к фото.
Граффити "под Бэнкси" было пиар-акцией для сети электрозаправок. Одна из них расположена рядом с изображениями.
"Когда мы бомбили граффити, то, конечно же, предполагали глобальность этого хайпа, но получилось даже больше охвата, чем ожидали", - отметили в компании.
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Стоит отметить, что по неподтвержденным слухам лидер группы Massive Attack - Роберт Дель Найджей и есть тот самый Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появлялись в тех местах, где в то же время были концерты коллектива.
В Киеве после выступления британской группы Massive Attack на стенах столичной заправки в Подольском районе появились изображения с подписью "Bancsy". Настоящими авторами, которые подделали граффити знаменитого уличного художника Бэнкси, оказалась команда студии дизайна "Yabloko ideas studio".
Об этом они написали на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Banksy в Киеве. Как это было на самом деле..." – написали в комментарии к фото.
Граффити "под Бэнкси" было пиар-акцией для сети электрозаправок. Одна из них расположена рядом с изображениями.
"Когда мы бомбили граффити, то, конечно же, предполагали глобальность этого хайпа, но получилось даже больше охвата, чем ожидали", - отметили в компании.
Читайте также: Вокруг детского приюта на Волыни разгорелся громкий скандал
Стоит отметить, что по неподтвержденным слухам лидер группы Massive Attack - Роберт Дель Найджей и есть тот самый Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появлялись в тех местах, где в то же время были концерты коллектива.
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