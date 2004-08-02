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Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффити

Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффитиАвторы художества признались в содеянном.

В Киеве после выступления британской группы Massive Attack на стенах столичной заправки в Подольском районе появились изображения с подписью "Bancsy". Настоящими авторами, которые подделали граффити знаменитого уличного художника Бэнкси, оказалась команда студии дизайна "Yabloko ideas studio".

Об этом они написали на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Banksy в Киеве. Как это было на самом деле..." – написали в комментарии к фото.

Граффити "под Бэнкси" было пиар-акцией для сети электрозаправок. Одна из них расположена рядом с изображениями.

"Когда мы бомбили граффити, то, конечно же, предполагали глобальность этого хайпа, но получилось даже больше охвата, чем ожидали", - отметили в компании.

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Стоит отметить, что по неподтвержденным слухам лидер группы Massive Attack - Роберт Дель Найджей и есть тот самый Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появлялись в тех местах, где в то же время были концерты коллектива.

Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффити
Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффити
Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффити
Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффити
Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффити
Киевский "Бэнкси": назван автор столичного граффити
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Сегодня, 13:36 » Автор: Ирина Шевченко
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