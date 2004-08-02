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Раздел: Общество  
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В Украине участились нападения на журналистов

В Украине участились нападения на журналистовВ июле зафиксировано 8 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

В июле текущего года число нападений на журналистов достигло рекордных восьми случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", в июле зафиксировано 8 проявлений физической агрессии в отношении журналистов. В июне таких случаев было 2, а в целом за 7 месяцев 2018 года произошло 53 инцидента.

Учитывая системность и безнаказанность этих преступлений, Национальный союз журналистов и Независимый медиапрофсоюз обратились в СБУ с требованием объединить все случаи поджогов и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса (террористическая деятельность).

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"Фактически каждые четыре дня в Украине бьют журналистов! Имеем 53 инцидента с начала года в Киеве и регионах при отсутствии прецедентов надлежащего наказания за атаки на журналистов. И что характерно, в отдельных нападениях мы обвиняем самих силовиков! Поэтому уровень тревоги в журналистских кругах в отношении физической безопасности является чрезвычайным", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
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 Теги: нападения, журналисты

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Сегодня, 14:59 » Автор: Ирина Шевченко
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