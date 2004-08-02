Раздел: Общество
Стало известно, где в Украине заключаются самые крепкие браки
Каждый пятый семейный союз в Украине не проходит испытание временем.
За первое полугодие 2018 года Минюст зарегистрировал около 17 тысяч разводов, в тоже время, брак заключили 95 тыс. пар. Иными словами, каждый пятый семейный союз не проходит испытание временем.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Реже всего хотят под венец жители Луганской и Черниговской областей. За полгода только 2 000 пар из каждого региона решились стать мужем и женой. В тройке свадебных лидеров» оказался Киев - 10 000 заключенных браков, Днепропетровская область - 8000 и Одесский регион - 7000.
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Самыми крепкими союзами могут похвастать жители западных районов страны. Так, например в Ивано-Франковской области на развод решается 1 пара из 10, а на Волыни - 1 из восьми. Столичный ритм жизни, вероятно, менее пригоден для крепкого супружества. Каждый пятый союз, зарегистрированный в Киеве заканчивается разводом.
За первое полугодие 2018 года Минюст зарегистрировал около 17 тысяч разводов, в тоже время, брак заключили 95 тыс. пар. Иными словами, каждый пятый семейный союз не проходит испытание временем.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Реже всего хотят под венец жители Луганской и Черниговской областей. За полгода только 2 000 пар из каждого региона решились стать мужем и женой. В тройке свадебных лидеров» оказался Киев - 10 000 заключенных браков, Днепропетровская область - 8000 и Одесский регион - 7000.
Читайте также: Украинские нардепы не желают отдыхать в санаториях Рады
Самыми крепкими союзами могут похвастать жители западных районов страны. Так, например в Ивано-Франковской области на развод решается 1 пара из 10, а на Волыни - 1 из восьми. Столичный ритм жизни, вероятно, менее пригоден для крепкого супружества. Каждый пятый союз, зарегистрированный в Киеве заканчивается разводом.
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